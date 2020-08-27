Merkel'den Doğu Akdeniz açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de gazetecilerle bir araya geldiği yaz sonu toplantısında Doğu Akdeniz'de özellikle Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerginlikle ilgili açıklamalarda da bulundu.

AB ülkelerinin Atina'nın tezlerini ciddiye almak ve haklı olduğu yerde Yunanistan'ı desteklemek zorunda olduğunu belirten Merkel, "Ancak buna rağmen ben her zaman gerginliğin tırmanmaması için çalıştım" dedi. Merkel, Münhasır Ekonomik Bölgelerin paylaşımı konusunda iki ülke arasında diyaloga gerek olduğunu da sözlerine ekledi.

Türkiye ile ilişkiler konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile "çok yoğun" görüşmeler gerçekleştirdiğini açıklayan Merkel, Ankara-Atina arasındaki gerginliği çözmenin önemine vurgu yaptı.

Sorunun iki NATO müttefiki arasında yaşandığına dikkat çeken Merkel, "Bundan etkilenmememiz mümkün değil" ifadesini kullandı. Almanya Başbakanı, tansiyonun daha da yükselmesinin engellenmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün konuya ilişkin bir telefon görüşmesini öngörülmediğini belirten Merkel, ancak Erdoğan ile sıklıkla konuştuklarını, bir görüşme söz konusu olduğunda bu konuda bilgi verileceğini söyledi.

Merkel dün yaptığı açıklamada, iki NATO ortağı olan Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlığın "son derece endişe verici" olduğunu ifade ederek "Almanya bu tansiyonun düşürülmesine katkıda bulunmak için uğraşıyor" demişti.

Almanya, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları nedeniyle yaşanan gerilimde arabuluculuk rolü üstlenmiş durumda.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, iki ülke arasındaki gerginliğin düşürülmesi için Salı günü önce Atina ardından da Ankara'da temaslarda bulundu. Hem Ankara hem de Atina, Maas'a birbirleriyle diyaloğa hazır olduklarını belirtti. Ancak tarafların Doğu Akdeniz'deki askeri tatbikatları gerginliğin sürmesine neden oldu.

Belarus uyarısı

Almanya Başbakanı Merkel basın toplantısında, Belarus'taki gelişmelerle ilgili uyarılarda da bulundu. Merkel, 9 Ağustos'taki devlet başkanlığı seçiminin ardından gerginliğin tırmandığı ülkedeki krize yabancı güçlerin müdahale etmemesi gerektiğini söyledi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talebi üzerine destek için bu ülkeye yedek polis gücü göndermeye hazırlandıklarını duyuran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu sözlerini yorumlayan Merkel, "Umarım böyle bir güç konuşlandırılmaz" dedi.

Belarus'taki göstericilerin "bağımsızca ve hiçbir tarafın dışarıdan müdahalesi olmaksızın" protesto düzenleyebilmeleri için çağrıda bulunan Merkel, bu ülkenin egemenliğine saygı gösterilmesinin de önemini vurguladı.

Merkel, Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmek için girişimde bulunduğunu ancak bu talebinin Belaruslu lider tarafından reddedildiğini sözlerine ekledi.

DW,dpa/CÖ,HT,JD

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