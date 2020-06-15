Merkel ile Erdoğan Libya'yı görüştü

Libya ve Doğu Akdeniz'de uluslararası gerginliğin arttığı bir dönemde Almanya Başbakanı Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Libya ve Doğu Akdeniz'deki durum ele alındı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Salı günü video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdikleri bildirildi.
Alman hükümet sözcüsü görüşmede Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığını açıkladı. Açıklamada Merkel ile Erdoğan'ın Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki barış sürecinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda mutabakata vardıkları kaydedildi.
T.C. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, görüşmede "Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler, Kovid-19 ile mücadele, salgın sonrası dönemde atılabilecek adımlar ve ikili ilişkilerin" ele alındığı bildirildi.
BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Halife Hafter güçlerine karşı son dönmede Türkiye'nin yoğun askeri desteğiyle cephede önemli başarılar elde ederek stratejik bölge ve üsleri yeniden kontrolü altına almıştı. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa tarafından desteklenen Hafter, barış görüşmelerine yeniden başlanması için girişimde bulunmuş, ancak UMH güçleri Sirte'yi ele geçirmek için başlatılan harekatı sürdürmüştü.
Hafter'i destekleyen ülkelerden Fransa son dönemde Türkiye'ye yönelik eleştirilerinin dozunu artırırken Ankara'yı "saldırganlık"la suçlamış ve konuyu NATO'nun gündemine getireceğini açıklamıştı.
rtr / BK,ET
© Deutsche Welle Türkçe
Almanya'da Bakanlar Kurulu, AB dışındaki ülkelere yönelik seyahat uyarısını 31 Ağustos'a kadar uzattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin istisna kapsamına alınması için Merkel ile görüşeceği öne sürüldü. (10.06.2020)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel’le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin gündeminde koronavirüs salgını vardı. (24.04.2020)
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiliz mevkidaşı Johnson video konferansla dörtlü zirve gerçekleştirdi. (17.03.2020)
Almanya Başbakanı Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda görüştükleri ve İdlib ve Yunanistan sınırındaki durumu ele aldıkları bildirildi. (06.03.2020)
Erdoğan’ın göçmenleri sahaya sürerek, mülteci kartını oynamasına sert tepki gösteren AB, ödün vermemekte kararlı. Sınırları açmak istemeyen AB, 2016 Mülteci Mutabakatını iyileştirme arayışında. (03.03.2020)