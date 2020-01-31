 Macron’dan Avrupa’ya ortak güvenlik çağrısı | AVRUPA | DW | 07.02.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Macron’dan Avrupa’ya ortak güvenlik çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa ülkelerine seslenerek, savunma ve nükleer silah programı konusunda ortak strateji izleme çağrısı yaptı.

default

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Paris’te ülkesinin savunma, güvenlik ve nükleer silahlanma konularında izleyeceği temel stratejiyi ortaya koyan bir prensip konuşması yaptı. Çok sayıda yabancı askeri temsilci ile Fransız Ordusu mensubunun hazır bulunduğu konuşmada Macron, Avrupa ülkelerine güvenlik konusunda inisiyatifi kendi ellerine almaları çağrısında da bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı, hedefin Avrupalılar arasında bir strateji kültürü geliştirilmesi olduğunu belirterek, nükleer silahlanmanın kontrolü için ortak bir Avrupa inisiyatifinin şart olduğu görüşünü dile getirdi.

"Seyirci kalınmamalı"

Nükleer silahlanma yarışının arttığı bir dönemde Avrupa'nın gelişmelere sadece seyirci kalamayacağı görüşünü savunan Fransa Cumhurbaşkanı, bugünkü konuşmasında Avrupa'nın uluslararası nükleer silahlanmayı kontrol amaçlı bir plan geliştirmesi gerektiğine vurgu yaptı. ABD'nin çekilmesiyle geçen ağustos ayında Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nın (INF) geçerliliğini yitirmesi Avrupa'da büyük endişe yaratıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bir süredir Avrupa'nın güvenliğinin gelecekte de Amerika Birleşik Devletleri ile yakın işbirliği içinde sağlanacak olduğunu söylese de, diğer yandan savunma konusunda Avrupa'nın Washington'dan bağımsız hale gelmesi gerektiğini dile getiriyor.

Önerdiğimiz linkler

Rusya'nın sesten hızlı nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine sahip yeni füzeleri işbaşı yaptı. Devlet Başkanı Putin, yeni silaha ABD menşeli füze kalkanlarının engel olamayacağını vurguladı. (27.12.2019)

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, füze anlaşmazlıklarını çözmek için ABD Başkanı Trump’ın, Putin’e kısa bir mektup gönderdiğini söyledi. (22.12.2019)

Rusya, ABD’ye iki ülkenin sahip olduğu nükleer savaş başlığı sayısını sınırlandıran START anlaşmasını uzatma teklifinde bulundu. Anlaşmanın süresi 2021’de doluyor. (27.11.2019)

Rusya, INF Anlaşması'ndan çekilen ABD'nin seyir füzesi denemesine tepki gösterdi ancak "silahlanma yarışına girmeyeceğini" duyurdu. (20.08.2019)

Macron nükleer silahları paylaşmaya karşı

Macron, bugünkü konuşmasında, korunmak için mevcut bir hukuki çerçeve olmadığı için Avrupa'nın yakında kendi toprakları üzerinde bir nükleer silahlanma yarışına tanık olacağını ileri sürdü. Ayrıca Fransa'nın nükleer silah programından vazgeçmeyeceğini de kesin ve net biçimde ifade etti. Arzu etmeleri halinde Avrupalı partnerlere nükleer programları hakkında ayrıntılı bilgi verebileceklerini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı, ancak bu silahların paylaşılmasına yanaşmayacaklarını kaydetti. Macron, partnerlerin, ülkesinin askeri tatbikatlarına katılmasının ise mümkün olduğunun altını çizdi. Fransız politikacı, ülkesinin sadece nükleer silahlara sahip olmasıyla bile Avrupa'nın güvenliğini güçlendirdiğini ileri sürüyor.

Almanya Macron'un planlarına temkinli

Daha önce NATO'yu "beyin ölümü gerçekleşmiş" bir kurum diye niteleyen Fransa Cumhurbaşkanı'nın nükleer program hedeflerine Alman hükümeti temkinli yaklaşıyor. Macron'un konuşması öncesi konuşan federal hükümetin ortağı Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Meclis Grup Başkanvekili Johann Wadephul, Almanya'nın Fransa'nın nükleer caydırıcılığına kendi imkanları ve mevcut donanımı ile dahil olabileceğini açıklamıştı. Buna karşılık Paris'in nükleer silahlarını AB'nin veya NATO'nun kumandasına bırakmasını talep etmişti.

Fransa, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasından sonra, Birlik üyesi ülkeler içinde nükleer silahlara sahip tek ülke olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 300 nükleer başlık ile Fransa, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyada nükleer silah programı en güçlü olan üçüncü ülke.

Fransa'da ordunun da başkomutanı sıfatına sahip olan cumhurbaşkanları beş yıllık görev süreleri boyunca geleneksel olarak bir kez savunma ve güvenlik konusundaki stratejiyi ortaya koyan bir prensip konuşması yapıyor.

AFP,dpa/ETO,

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Libyen Tripolis Kämpfer der GNA

Berlin: Libya'ya silah ambargosu ihlal ediliyor 31.01.2020

Alman hükümeti, Libya'ya uygulanan silah ambargosunun delindiğine ilişkin haberlerden endişeli olduğunu açıkladı. Fransa, Türkiye'nin Libya ile ilgili taahhütlerini yerine getirmediğini iddia etmişti.

Türkei EU Flaggen Symbolbild

Türkiye’nin ihracatında AB’nin payı artıyor 03.02.2020

Türkiye ile AB arasındaki diplomatik ilişkiler giderek zayıflasa da, ticari ilişkiler artmaya devam ediyor. Türkiye’nin ihracatında AB ülkelerinin payı yüzde 50’ye ulaştı. En çok ihracat yapılan ülke ise Almanya.

Frankreich Biarritz 2019 | Boris Johnson, Angela Merkel & Emmanuel Macron

Almanya, Fransa ve İngiltere'den ortak itidal çağrısı 06.01.2020

Almanya, Fransa ve İngiltere Körfez’de itidal çağrısı yaptı. Ülkeler İran'ı herhangi bir şiddet eyleminden kaçınmaya ve 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadaki sınırlamalara uymaya çağırdı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

AB'den İdlib uyarısı

AB, İdlib'de tırmanan gerilimde sivil ölümlere dikkat çekerek çatışmaların derhal durdurulması ve yardımlara erişimin sağlanması çağrısı yaptı. Yardım kuruluşları da sorumlulardan hesap sorulmasını istedi.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti.  