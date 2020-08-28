Macron: Türkiye’ye karşı kırmızı çizgi politikası uyguladık

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Doğu Akdeniz'de Türkiye’ye karşı sert bir tavır takınarak "kırmızı çizgi politikası” uyguladığını belirtti. Macron, Ankara’nın sözlerden ziyade eylemleri dikkate alıp onlara saygı duyduğunu söyledi.

Macron, Cuma günü Paris'te gazetecilerle bir araya geldiği yaz sonu toplantısında, konu Akdeniz’in egemenliği olduğunda kendisinin sözleri ve eylemleriyle tutarlı olması gerektiğini söyledi. Macron, "Türklerin sadece bunu (sözler ile eylemlerin tutarlı oluşunu) dikkate aldığını ve buna saygı duyduğunu söyleyebilirim… Fransa’nın bu yaz yaptığı önemliydi: Bu bir kırmızı çizgi politikasıdır” dedi. Macron daha önce Suriye konusunda da sözlerini eylemleriyle desteklediğinin altını çizdi.

Fransa’nın geçen haftalarda Doğu Akdeniz’deki geçici varlığını artırma kararı ile bu hafta içerisinde Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve İtalya ile birlikte Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdikleri askeri tatbikata da değinen Macron, Fransa’nın sert ama ölçülü bir tavır sergilediğini söyledi. Macron, "Orantılıydı. Oraya donanmanın tümünü yollamadık” diye konuştu.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki eylemlerini "provokatif” olarak değerlendiren Macron, Türkiye’nin Avrupa Birliği'nin (AB) iki üyesi olan Yunanistan ile Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Münhasir Ekonomik Bölgelerine ve egemenlik haklarına “saldırdığını” belirtti. Macron, "Türkiye'nin son yıllardaki stratejisini bir NATO üyesi ülkenin stratejisi olarak değerlendirmiyorum” dedi.

MSB: Türk savaş uçakları, Yunan F-16'larını uzaklaştırdı

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis savaş gemileri eşliğinde faaliyetlerini sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Cuma akşamı yapılan açıklamada, Türk F-16 savaş uçaklarının Türkiye'nin Navtex ilan ettiği bölgeye yaklaşan Yunan Hava Kuvvetlerine ait 6 adet F-16 uçağını Perşembe günü bölgeden uzaklaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, 6 adet F-16 uçağının Girit Adası'ndan kalktığı, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne doğru gittiğinin tespit edildiği, bu sırada uçakların Navtex ilan edilen bölgeye yaklaştığı belirtildi. Yunanistan'a ait olduğu tespit edilen uçaklara, “gözle teşhis sağlamak ve bölgeden uzaklaştırmak maksadıyla” Türk F-16 uçaklarının Kıbrıs adasının güneybatısında önleme yaptığı ve bölgeden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Navtex, denizlerdeki olası tehlikelere karşı gemiler ve ilgililerin uyarıldığı sisteme verilen isim. Ülkelerin denizlerdeki askeri faaliyetleri de Navtex aracılığıyla ilan ediliyor.

Stoltenberg-Erdoğan görüşmesi

Doğu Akdeniz'de gerginlik devam ederken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefonda görüştüğü belirtildi.

Stoltenberg Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldıklarını ifade etti. Erdoğan ile Doğu Akdeniz’de taraflar arasında yaşanabilecek olay ve kazaları engellemek için çatışmayı önleme yöntemleri üzerine görüştüklerini söyleyen Stoltenberg, diyalog ve tansiyonun düşürülmesinin önemli olduğunu belirtti. Stoltenberg Doğu Akdeniz'deki duruma “NATO dayanışması ruhu” içerisinde bir çözüm bulunması gerektiğini aktardı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ise Erdoğan ile Stoltenberg Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alırken, Erdoğan Stoltenberg'e "Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumayı sürdüreceğini” aktardı.

Açıklamada Erdoğan’ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin kazanacağı adil bir çözüm ve sağlıklı bir diyalog ortamından yana olduğunu vurguladığı belirtilirken, uluslararası hukuku yok sayan ve bölgesel barışa zarar veren tek taraflı adımlara karşı NATO'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade edildi aktarıldı.

rtr,DW/DÇÜ,JD

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