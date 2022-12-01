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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey LavrovFotoğraf: Yuri Kochetkov/REUTERS
PolitikaRusya

Lavrov: ABD ve NATO doğrudan savaşın içinde

17 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin ülkesi için "varoluşsal" bir tehlike olduğunu dile getirdi. Lavrov, AGİT'e de ağır suçlamalarda bulundu.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ukrayna aracılığıyla Rusya için "varoluşsal" bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Perşembe günü Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Batı ülkelerini sert bir dille eleştiren Lavrov, ABD'nin ve NATO'nun doğrudan Ukrayna savaşına dahil olduğunu belirtti. Ülkesinin ABD ile temaslarını hiç kesmediğini vurgulayan Lavrov, buna rağmen Amerikalı muhataplardan hiç "esaslı fikirler" duymadıklarını dile getirdi.

AGİT'e ağır eleştiriler

Basın toplantısında Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı'nı (AGİT) da eleştiren Lavrov, bu örgütün özellikle Ukrayna'nın doğusundaki gözlemcilerini taraflı olmakla suçladı. "AGİT esaslarının ruhu ve söylemi çökmüştür" diyen Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde görev yapan AGİT gözlemcilerinin, savaş başlamadan önce Ukrayna ordusu tarafından Moskova'nın desteklediği ayrılıkçılara yönelik saldırılara göz yumduğunu ve hatta bazı durumlarda destek verdiğini öne sürdü. Rus Bakan, geçen Şubat ayında savaşın başlaması ile birlikte bölgeden uzaklaştırılan AGİT gözlemcilerine ait belgelere ulaşıldığını ve "AGİT'in Donetsk ve Luhansk'a yönelik ateşin yönlendirilmesine katkı sağladığına dair gerçeklerin" tespit edildiğini savundu.

AGİT, 2014 yılından itibaren, çatışan tarafları birbirinden uzak tutmak ve ateşkesi gözetlemek için Donbas bölgesinde gözlemciler bulunduruyordu.

Açıklamasında, AGİT'in Batı tarafından domine edilen bir örgüte dönüştüğünü dile getiren Lavrov, Polonya'nın Lodz kentinde Perşembe ve Cuma günü yapılan AGİT dış işleri bakanları toplantısı için bu ülkeye gitmesine izin vermeyen Varşova yönetiminin de, AGİT'in "mezarını kazdığını" ifade etti.

Ukrayna'nın alt yapısına yönelik saldırılar

Rus ordusunun, Ukrayna'nın enerji alt yapısını bilinçli olarak tahrip etmesini de savunan Dışişleri Bakanı Lavrov, "Bu alt yapı, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ve milliyetçi taburların savaş azmine güç veriyor" dedi. Moskova'nın Ukrayna savaşında sivillerin mümkün olduğu kadar az zarar görmesini hedeflediğini savunan Lavrov, "Şu anda Batı medyasındaki isteriyi, ABD'nin Irak'ı bombaladığı dönemdeki durumla karşılaştırın" dedi. Sergey Lavrov ayrıca, Yugoslavya Savaşı'na dahil olan NATO'nun, savaş propagandasına hizmet ettiği gerekçesiyle, Belgrad'taki televizyon merkezini bombaladığını hatırlattı.

Rusya'nın son dönemde yoğun bir biçimde füzelerle Ukrayna enerji sistemini vurmasının ardından bu ülkede milyonlarca kişi elektrik, ısı ve bazı yerlerde su kaynaklarından yararlanamıyor. Düzenlenen bu saldırılarda onlarca sivilin de hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Reuters,dpa / ET,BK

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