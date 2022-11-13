Lavrov: ABD ve NATO Asya-Pasifik bölgesini askerileştiriyor

ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) Zirvesi kapsamında Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve NATO'nun, Asya-Pasifik Bölgesini askerileştirdirdiğini söyleyerek, "ABD ile müttefikleri ve NATO bu bölgeyi yutmaya çalışıyor" dedi.

Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre ABD ve NATO'nun izlediği askerileştirme siyasetinin hedefinin, "açık bir şekilde Çin ve Rusya'nın bölgedeki çıkarlarını sınırlandırmak" olduğunu savunan Lavrov, "Ukrayna'daki durum" ile ilgili kullanılacak ifadeler konusunda görüş birliğine varılamaması üzerine ASEAN Zirvesi'nden bir sonuç bildirgesi çıkmadığını dile getirdi. Lavrov konu ile ilgili açıklamasında, "Bugün, ABD ve Batılı müttefikleri, Ukrayna'daki durumla alakalı olarak, kabul edilmesi mümkün olmayan bir dilde ısrarcı olduğu için ortak kararlar alınamadı" ifadesini kullandı.

Lavrov G20'de Putin'i temsil edecek

Sergey Lavrov ASEAN Zirvesi'nden ayrıldıktan sonra G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'nın Bali Adası'na gitti. Rusya Dışişleri Bakanı, dünyanın en büyük 20 ekonomisine sahip ülkenin devlet ve hükümet başkanları seviyesinde iştirak ettiği toplantıda, daha önce zirveye katılmayacağını bildiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i temsil edecek.

Bali'deki zirveye video konferans yöntemi ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de bağlanacağı ve bir konuşma yapacağı aktarıldı. Zelenskiy'nin, Kamboçya'daki ASEAN Zirvesi'ne de bağlanması gündeme gelmiş ancak toplantıya katılan ülkeler arasında, bu konuda bir anlaşma sağlanamadığı için söz konusu plan hayata geçirilememişti.

dpa / ET,HT