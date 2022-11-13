  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Sergey LavrovFotoğraf: Maxim Shipenkov/EPA/dpa/picture alliance
PolitikaAsya

Lavrov: ABD ve NATO Asya-Pasifik bölgesini askerileştiriyor

2 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin Asya-Pasifik bölgesinde hakimiyet kurmaya çalıştığını savundu.

https://p.dw.com/p/4JRxU

ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) Zirvesi kapsamında Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve NATO'nun, Asya-Pasifik Bölgesini askerileştirdirdiğini söyleyerek, "ABD ile müttefikleri ve NATO bu bölgeyi yutmaya çalışıyor" dedi.

Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre ABD ve NATO'nun izlediği askerileştirme siyasetinin hedefinin, "açık bir şekilde Çin ve Rusya'nın bölgedeki çıkarlarını sınırlandırmak" olduğunu savunan Lavrov, "Ukrayna'daki durum" ile ilgili kullanılacak ifadeler konusunda görüş birliğine varılamaması üzerine ASEAN Zirvesi'nden bir sonuç bildirgesi çıkmadığını dile getirdi. Lavrov konu ile ilgili açıklamasında, "Bugün, ABD ve Batılı müttefikleri, Ukrayna'daki durumla alakalı olarak, kabul edilmesi mümkün olmayan bir dilde ısrarcı olduğu için ortak kararlar alınamadı" ifadesini kullandı.

Lavrov G20'de Putin'i temsil edecek

Sergey Lavrov ASEAN Zirvesi'nden ayrıldıktan sonra G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'nın Bali Adası'na gitti. Rusya Dışişleri Bakanı, dünyanın en büyük 20 ekonomisine sahip ülkenin devlet ve hükümet başkanları seviyesinde iştirak ettiği toplantıda, daha önce zirveye katılmayacağını bildiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i temsil edecek.

Bali'deki zirveye video konferans yöntemi ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de bağlanacağı ve bir konuşma yapacağı aktarıldı. Zelenskiy'nin, Kamboçya'daki ASEAN Zirvesi'ne de bağlanması gündeme gelmiş ancak toplantıya katılan ülkeler arasında, bu konuda bir anlaşma sağlanamadığı için söz konusu plan hayata geçirilememişti.

dpa / ET,HT

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Dünya Kupası 20 Kasım'da Katar'da başlıyor

Katar: Tüm zamanların en pahalı Dünya Kupası

Spor1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Radikalleşen iklim eylemleri cezalandırılmalı mı?

Radikalleşen iklim eylemleri cezalandırılmalı mı?

Politika5 saat önce

Zorunlu din dersine karşı kampanya başlatıldı

Zorunlu din dersine karşı kampanya başlatıldı

İnanç6 saat önce
Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaleti'nin Rehden kentindeki ünlü turbalık alan

Alman hükümetinden turbalıkları koruma stratejisi

Alman hükümetinden turbalıkları koruma stratejisi

İklim23 saat önce
Ukrazna"nin baökentä Kiev'de elektrik kesintisi (06.11.2022)

Kiev genel bir kesintiye nasıl hazırlanıyor?

Kiev genel bir kesintiye nasıl hazırlanıyor?

Politika12 Kasım 2022
Altılı Masa'nın liderleri Ankara'da bir araya geldi - (02.10.2022)

Altılı masada "BTP'ye hayır" eğilimi

Altılı masada "BTP'ye hayır" eğilimi

Politika12 Kasım 2022

Hablemitoğlu cinayetine 20 yıl sonra iddianame hazırlandı

Hablemitoğlu cinayetine 20 yıl sonra iddianame hazırlandı

Hukuk ve Adalet12 Kasım 2022
Ana sayfaya dön