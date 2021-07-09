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Endonezya

Endonezya, dünyanın en büyük ada devleti. Yaklaşık 240 milyon nüfusun yaşadığı Endonezya, nüfus yoğunluğu açısından da dünyanın dördüncü büyük ülkesi. Ülke, 17 binden fazla adadan oluşuyor.

Endonezya'nın büyük bir bölümü Asya kıtasında. Sadece Endonezya'ya ait Yeni Gine adası, Avustralya kıtasında yer alıyor. Endonezya dünyadaki en büyük Müslüman nüfusu barındırıyor.

Ein medizinischer Angestellter hält eine Ampulle mit dem Impfstoff des Corona-Impfstoffes des chinesischen Pharmaunternehmens Sinovac Biotech. Über 600-Tausend Mitarbeiter des indonesischen Gesundheitswesens wurden mit dem geimpft. +++ dpa-Bildfunk +++

Sinovac'ın Türkiye'deki Faz-3 ara sonucu: Yüzde 83,5 etkili 09.07.2021

Çin ilaç şirketi Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşısının Türkiye’deki Faz-3 çalışmalarının ara sonuçları yayımlandı. Çalışmalar aşının iki dozunu yüzde 83,5 etkili olduğunu gösterdi.
Fläschchen mit dem chinesischen Corona-Impfstoff Sinovac sind während einer Zeremonie anlässlich der Ankunft von 200000 Dosen des Impfstoffs am Flughafen Suvarnabhumi zu sehen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat einem zweiten chinesischen Corona-Impfstoff eine Notfallzulassung erteilt. Es handelt sich um das Präparat der Firma Sinovac. +++ dpa-Bildfunk +++

Endonezya'da Sinovac'ı tartışmaya açan ölüm 08.07.2021

Endonezya'da Sinovac aşısı olan ve Sinovac üzerinde deneyler yapan üst düzey bir tıpçı Covid-19'dan hayatını kaybetti. Ülkede Sinovac aşısının Delta varyantına karşı etkili olup olmadığı soru işareti yaratıyor.
24.09.2020 *** A staff member works during a media tour of a new factory built to produce a COVID-19 coronavirus vaccine at Sinovac, one of 11 Chinese companies approved to carry out clinical trials of potential coronavirus vaccines, in Beijing on September 24, 2020. (Photo by WANG ZHAO / AFP) (Photo by WANG ZHAO/AFP via Getty Images)

Sinovac Türkiye’ye aşı üretimi için lisans verdi 12.05.2021

Sinovac CEO’su Yin Türkiye’ye aşı üretimi için lisans verdiklerini açıkladı. Sağlık Bakanlığı ise Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisinin Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.
SURABAYA, INDONESIA - SEPTEMBER 25: Indonesia submarine KRI Nanggala-402 perform Sailing Pass during the preparation for the anniversary of Indonesia Military or Tentara Nasional Indonesia (TNI) at Indonesian Navy Eastern Fleet on September 25, 2014 in Surabaya, East Java, Indonesia. TNI anniversary on October 5, 2014 will be held with a massive festive and with all the strength of the main tools of weapons systems of the Indonesia Navy, Indonesia Army and Indonesia Air Force. Alex Widojo / Anadolu Agency

Endonezya’da kaybolan denizaltındaki 53 kişi hayatını kaybetti 25.04.2021

Endonezya’nın Bali adası açıklarında Çarşamba günü tatbikat sırasında kaybolan denizaltının battığı ve içindeki 53 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği açıklandı.

28.03.2021 A police officer stands guard near a church where an explosion went off in Makassar, South Sulawesi, Indonesia, Sunday, March 28, 2021. (AP Photo/Yusuf Wahil)

Endonezya'da kiliseye intihar saldırısı 28.03.2021

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar kentinde, Gereja Katolik Kilisesi önünde intihar saldırısı düzenlendiği bildirildi. Olayda yaralı sayısı 20'ye yükselirken, iki saldırgan yaşamını yitirdi.
Residents inspect earthquake-damaged buildings in Mamuju, West Sulawesi, Indonesia, Friday, Jan. 15, 2021. A strong inland and shallow earthquake hit eastern Indonesia early Friday causing people to panic in parts of the country's Sulawesi island and run to higher ground. (AP Photo/Rudy Akdyaksyah)

Endonezya’da 6.2 büyüklüğünde deprem oldu 15.01.2021

Endonezya’nın Sulawesi adasında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde en az 35 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ülkede tsunami yaratabilecek büyüklükte artçı sarsıntılar meydana gelebileceği uyarısı yapıldı.
October 4, 2020, Brazil: In this photo illustration the medical syringe is seen with Sinovac Biotech company logo displayed on a screen in the background (Credit Image: © Rafael Henrique/SOPA Images via ZUMA Wire |

Endonezya Çin aşısına kullanım izni verdi 11.01.2021

Endonezya'da Türkiye'nin de kullanacağı Çinli Sinovac şirketinin ürettiği aşıya acil kullanım izni verildi. Aşı ilk olarak Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'ya yapılacak.

Debris from missing passenger plane Sriwijaya Air in Indonesia On Sunday (10/01) the join search and rescue team found debris from missing passenger plane Sriwijaya Air SJY-182, that gone missing Saturday, 9 January 2021. So far they found plane debris and children's clothing. The operation is still ongoing. © Basarnas, The National Search and Rescue Agency

Endonezya’da kaybolan uçağın yeri tespit edildi 10.01.2021

Endonezya’da başkent Cakarta’dan kalkış yaptıktan sonra radardan kaybolan ve düştüğü düşünülen yolcu uçağının yerinin tespit edildiği bildirildi. Kaza mahalinde ceset parçaları ve uçak kalıntıları bulunduğu belirtiliyor.
Jakarta, Indonesien - 27. Januar 2018: Ein Boeing 737-800 Flugzeug der Sriwijaya Air mit dem Kennzeichen PK-CMV startet auf dem Flughafen Jakarta Soekarno-Hatta (CGK) in Indonesien.

Endonezya'da kaybolan yolcu uçağının düştüğü tahmin ediliyor 09.01.2021

Endonezya’da kalkışından kısa bir süre sonra irtibatın kesildiği yolcu uçağının düştüğü tahmin ediliyor.

officers spray disinfectant at Klender Traditional Market, Jakarta, on August 25,2020. Spraying that was carried out in the East Jakarta area, a combination of the TNI, Police, Fire Service, PMI, visited the crowded market and main roads to prevent the spread of covid-19, which is currently still high in cases of covid in Indonesia. Dasril Roszandi (Photo by Dasril Roszandi/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Endonezya Çin aşısına "helal" onayı verdi 08.01.2021

CoronaVac aşısı için ilaç kurumundan bilimsel onay bekleyen Endonezya'da Ulema Konseyi aşının yapılmasında dinen sakınca olmadığına karar verdi.

Eine Virologin posiert mit einer Spritze zur Impfung gegen das Corona-Virus. (Symbolfoto mit Model) Nürnberg, 23.04.2020 | Verwendung weltweit

Endonezya'da Çin aşısını ilk Devlet Başkanı yapacak 05.01.2021

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfuslu ülkesi Endonezya'da Çin aşısı CoronaVac ile gelecek hafta koronavirüse karşı aşılamaya başlanacağı bildirildi. Aşı ilk olarak Devlet Başkanı'na yapılacak.
24.09.2020 *** A staff member works during a media tour of a new factory built to produce a COVID-19 coronavirus vaccine at Sinovac, one of 11 Chinese companies approved to carry out clinical trials of potential coronavirus vaccines, in Beijing on September 24, 2020. (Photo by WANG ZHAO / AFP) (Photo by WANG ZHAO/AFP via Getty Images)

Endonezya Çin aşısının dağıtımına başladı 04.01.2021

Endonezya, Türkiye'de de kullanılacak olan Çin aşısını uygulamaya hazırlanıyor. Aşıya onay verecek kurumun Türkiye'deki Faz-3 çalışmalarını da dikkate aldığı bildirildi.

October 4, 2020, Brazil: In this photo illustration the medical syringe is seen with Sinovac Biotech company logo displayed on a screen in the background (Credit Image: © Rafael Henrique/SOPA Images via ZUMA Wire |

Endonezya'dan Çin aşısıyla ilgili yeni açıklama 08.12.2020

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısının yüzde 97 koruma sağladığını söyleyen Endonezyalı yetkililer, yeni bir açıklama yaparak aşının faz 3 sonuçlarının henüz kesinleşmediğini duyurdu.
Dutch King Willem-Alexander is welcomed by Indonesian President Joko Widodo at the Presidential Palace in Bogor on March 10, 2020. - King Willem-Alexander and Queen Maxima of the Netherlands are on a five-day visit to Indonesia, a former Dutch colony. (Photo by ADI WEDA / POOL / AFP) (Photo by ADI WEDA/POOL/AFP via Getty Images)

Hollanda Endonezyalılara tazminat ödeyecek 20.10.2020

Hollanda, eski sömürgesi Endonezya'nın bağımsızlık savaşında öldürülen Endonezyalıların çocuklarına tazminat ödeneceğini açıkladı.
Hendrika Mayora Victoria Kelan, transwoman, LGBT, a leader of Village Consultative Body (BPD Datum: 2019 Location: Sikka, Nusa Tenggara Timur, Indonesian Copyright: Privat

Endonezya'nın ilk trans kamu yöneticisi: "Tek hedefim insanlara yardım etmek" 12.08.2020

Endonezya'nın trans birey olduğunu gizlemeyen ilk kamu yöneticisi Hendrika Mayora Kelan, DW'ye konuştu. Kelan, siyasi kariyerinde hırsları bulunmadığını, tek arzusunun insanlara hizmet ve yardım etmek olduğunu söyledi.
January 28, 2020, Samut Prakan, Thailand: Crew members in protective suits and masks spraying during the disinfection process..Thai Airways International spray disinfectant on passenger seats all plane following a risky corona virus infection. Thailand has detected 14 cases, Thai health officials are stepping up monitoring and inspection. The virus has so far killed at least 106 people an outbreak which began in the Chinese city of Wuhan. (Credit Image: © Patipat Janthong/SOPA Images via ZUMA Wire |

British Airways Çin'e uçuşları durdurdu 29.01.2020

İngiliz British Airways koronavirüs nedeniyle Çin'e uçuşlarını durdurma kararı aldı. Endonezyalı Lion Air de uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.
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