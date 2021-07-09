Endonezya, dünyanın en büyük ada devleti. Yaklaşık 240 milyon nüfusun yaşadığı Endonezya, nüfus yoğunluğu açısından da dünyanın dördüncü büyük ülkesi. Ülke, 17 binden fazla adadan oluşuyor.

Endonezya'nın büyük bir bölümü Asya kıtasında. Sadece Endonezya'ya ait Yeni Gine adası, Avustralya kıtasında yer alıyor. Endonezya dünyadaki en büyük Müslüman nüfusu barındırıyor.