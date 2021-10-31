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G20

G20, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşur.

G20'de şu ülkeler yer almaktadır: Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu. DW Türkçe'nin G20 ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Arbeiter richten eine Flagge vor einem Gruppenfoto im Rahmen des G20-Gipfels auf. Der zweitägige Gipfel der Gruppe der 20 ist das erste persönliche Treffen der Staats- und Regierungschefs der größten Volkswirtschaften der Welt seit Beginn der Corona-Pandemie. +++ dpa-Bildfunk +++

G20'den Glasgow'a zayıf bir mesaj 31.10.2021

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin lideri küresel ısınmayı 1,5 derecede sınırlama ana hedefine bağlılıklarını teyit etti. Ancak sıfır karbon emisyonu konusunda bir takvim hedefi belirlemekten kaçındı.
30.10.2021 G20 state leaders pose during a family photo session at the start of the G20 summit in Rome, Italy, October 30, 2021. REUTERS/Yara Nardi

G20’den vergi cennetlerine son veren adıma onay 31.10.2021

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri kurumsal küresel asgari vergi oranını onayladı. Bu adımın uluslarası vergi kurallarına yeni bir temel taşı olması bekleniyor.
30.10.2021 G20 state leaders pose during a family photo session at the start of the G20 summit in Rome, Italy, October 30, 2021. REUTERS/Yara Nardi

G20 gündemi: Pandemi ve iklimin korunması 30.10.2021

G20 ülkeleri devlet ve hükümet başkanları Roma'da iki günlük zirve için bir araya geldi. Zirveye pandemi ve iklimin korunması konuları damgasını vuracak.

U.S. President Joe Biden, left, and French President Emmanuel Macron shake hands during a meeting at La Villa Bonaparte in Rome, Friday, Oct. 29, 2021. A Group of 20 summit scheduled for this weekend in Rome is the first in-person gathering of leaders of the world's biggest economies since the COVID-19 pandemic started. (AP Photo/Evan Vucci)

Biden'dan Macron'a: Yapılan şık değildi 29.10.2021

Roma'da G20 Zirvesi çerçevesinde bir araya gelen Biden ile Macron, iki ülke ilişkilerinde gerginliğe yol açan denizaltı krizinin giderilmesine yönelik olumlu mesajlar verdiler.
Containers at the Port of Haydarpaşa in Istanbul, Turkey, August 2019

98'inci yılında Türkiye ekonomisi umut vermiyor 28.10.2021

Cumhuriyet'in kuruluşu 98. yaşına girerken, Türkiye ekonomisine ilişkin kaygılar 100. yıla doğru artıyor. 40 yıldır dünya ticaretindeki payını büyütemeyen Türkiye, G20 içinde en düşük milli gelire sahip ülke konumunda.

German Chancellor Angela Merkel and Finance Minister and vice-chancellor Olaf Scholz wait for the start of the weekly cabinet meeting at the Chancellery in Berlin, Germany, August 29, 2018. REUTERS/Christian Mang

Merkel, G20'ye Scholz ile birlikte katılacak 28.10.2021

Almanya Başbakanı Merkel, muhtemel halefi Scholz’u Roma’da düzenlenecek G20 Zirvesi'ndeki ikili görüşmelere davet etti. Zirve çerçevesinde Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşmesi bekleniyor.

February 28, 2020 Members of Syria's opposition National Liberation Front fire heavy artillery guns at government forces in the village of Talhiyeh near the town Taftanaz in northeastern Idlib province, from another position on February 28, 2020. (Photo by Abdulwajed HAJ ESTEIFI / AFP) (Photo by ABDULWAJED HAJ ESTEIFI/AFP via Getty Images)

Reuters: Türkiye Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon hazırlığında 15.10.2021

Reuters’in haberine göre TSK ve MİT Suriye’nin kuzeyine askeri operasyon hazırlığına başladı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyu G20 zirvesinde ABD Başkanı Biden ve Rusya lideri Putin ile görüşeceği belirtildi.
ISTANBUL, TURKEY - OCTOBER 12: Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends G20 extraordinary meeting on Afghanistan via video conference, at Vahdettin Mansion, in Istanbul, Turkey on October 12, 2021. Mustafa Kamaci / Anadolu Agency

AB'den Afganistan için 1 milyar euro yardım 12.10.2021

AB, G20 zirvesinde Afganistan'a yönelik yardım vaadini 1 milyar euroya yükseltti. Afganistan için G20 bünyesinde bir çalışma grubu kurulmasını öneren Erdoğan ise "Türkiye olarak bu grubun başkanlığına talibiz" dedi.
French President Emmanuel Macron gestures as he speaks during the One Planet Summit at the Elysee Palace in Paris, Monday, Oct. 4, 2021. France, with the United Nations and the World Bank, is organizing a 'One Planet Summit' for biodiversity in Paris. (AP Photo/Michel Euler, Pool)

Macron: G20 Taliban'ı tanımanın bedeli konusunda net olmalı 05.10.2021

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu ay yapılacak G20 Zirvesi'nde Taliban yönetimine uluslararası tanımanın bedeline dair net bir mesaj verilmesi çağrısında bulundu.
FILE PHOTO: The logos of Amazon, Apple, Facebook and Google in a combination photo/File Photo/File Photo

Küresel şirketlere asgari vergi geliyor 02.07.2021

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 130 ülke, küresel şirketlere yüzde 15'lik asgari vergi getirilmesinde anlaştı. Böylece çok uluslu şirketlerin bazı ülkelerdeki avantajlardan yararlanarak vergiden kaçması önlenecek.
Leere Flaschen stehen auf einem Altglascontainer *** Empty bottles standing on a bottle bank

OECD'den aşırı alkol tüketimi uyarısı 19.05.2021

OECD, 30 yıl içerisinde 1,1 milyon insanın aşırı alkol tüketimi nedeniyle hayatını kaybedebileceği konusunda uyarıda bulundu. Türkiye, OECD ve G20 üyeleri arasında alkol tüketiminde son sıralarda yer alıyor.

G20 Gipfel Saudi Arabien. Familienfoto aus der Videokonferenz der Gipfelteillnehmer als Video-Wand. Bundeskanzlerin Angela Merkel 2 Reihe von oben, dritte von links. Aufgenommen am 21.11.2020. Foto: Pressestelle G20 Gipfel Saudi Arabien via Bernd Riegert

G20'den koronaya karşı güç birliği taahhüdü 23.11.2020

Hafta sonunda gerçekleştirilen G20 zirvesinde dünyanın en zengin 20 ülkesi, koronavirüse karşı tanı, tedavi ve aşı imkanlarının adil dağıtımı için taahhütte bulundu.
HANDOUT - 21.11.2020, Berlin: Angela Merkel, Bundeskanzlerin, nimmt im Rahmen des beim virtuellen G20-Gipfel an einer Videokonferenz im Kanzleramt teil. Foto: Guido Bergmann/Bundesregierung/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Merkel'den G20 katılımcılarına aşı için çağrı 22.11.2020

Ev sahipliğini Suudi Arabistan'ın yaptığı G20 zirvesinin ilk gününde Merkel aşıya bütün ülkelerin erişimi ve uygun fiyata sağlanması için destek istedi.
18.11.2020 A Saudi man is pictured checks his phone as preparations take place ahead of a meeting of Finance ministers and central bank governors of the G20 nations in the Saudi capital Riyadh on November 18, 2020. - Saudi Arabia hosts the G20 summit Saturday in a first for an Arab nation, but the scaled-down virtual format could limit debate on a resurgent coronavirus pandemic and crippling economic crisis. (Photo by FAYEZ NURELDINE / AFP) (Photo by FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)

G20 zirvesi tartışmalarla başladı 21.11.2020

Suudi Arabistan'da yapılan, ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle video konferans şeklinde düzenlenen G20 zirvesinde salgınla mücadele, iklim koruma ve fakir ülkelerin borcu ele alınacak konular arasında bulunuyor.
Volunteers gesture as they direct an elderly woman at an ongoing distribution of food parcels, during a lockdown by the authories in efforts to slow the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Lagos, Nigeria April 9, 2020. Picture taken April 9, 2020. REUTERS/Temilade Ade

BM: Ekonomik paketlerin yüzde 1'i 700 milyon yoksula yeter 28.04.2020

BM, dünya nüfusunun en yoksul kesimini oluşturan 700 milyon kişiye destek için 90 milyar dolar mali yardıma ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu miktar, G20 ülkelerinin ekonomiye destek paketlerinin yüzde 1'ine denk geliyor.
2020-03-17 17:33:14 Den Haag - Premierminister Mark Rutte während einer Videokonferenz. Die Regierungschefs der 27 EU-Länder werden einen gemeinsamen Ansatz zur Verbreitung des neuen Koronavirus erörtern. ANP BART GRÖSSE |

AB ve G20'nin salgınla mücadele planları 27.03.2020

Koronavirüs krizi ile mücadele tüm dünyada şu ana dek büyük ölçüde ulusal bazda yürütüldü. Ancak çabaların uluslararası boyuta taşınması ile ilgili adımlar da atılmaya başlanıyor.
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