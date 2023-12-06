Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Bedelini çok ağır öderler

Erdoğan, İsrail'in Türkiye dâhil yurt dışındaki Hamas liderlerine yönelik suikast planladığına dair iddialarla ilgili olarak "Bunun bedelini çok ama çok ağır öderler" dedi.

Katar ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışındaki Hamas liderlerine yönelik suikast planları olduğu iddia edilen İsrail'i uyardı.

İsrail'in Türkiye dâhil, yurt dışındaki Hamas liderlerine suikast düzenlemeyi planladığına dair haberlerle ilgili değerlendirmede de bulunan Erdoğan, "Her şeyden önce bu haberi yapanlar demek ki Türkiye'yi tanımıyorlar. Türkleri tanımıyorlar. Bizi tanımıyorlar. Böyle bir yanlışa tevessül etmeleri halinde şunu bilmeleri gerekir ki bunun bedelini, bunun faturasını çok ama çok ağır öderler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye, Türklere karşı böyle bir adımı atmaya eğer cüret ederlerse bunun bedelini, bir daha bellerini doğrultamayacak surette, ödemeye mahkum olurlar. Böyle bir işe kalkışanlar bunun sonuçlarının son derece ciddi olabileceğini unutmamalıdır. Türkiye'nin hem istihbarat hem güvenlik alanında aldığı mesafeyi dünyada bilmeyen yoktur. Ayrıca biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Bunu da kimsenin aklından çıkartmaması gerekir" uyarısında bulundu.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'in başkanı Ronen Bar, Türkiye ve Katar dâhil dünyanın neresinde olursa olsun ele geçirene dek Hamas liderlerinin peşlerini bırakmayacaklarını söylemişti.

Bar, geçtiğimiz günlerde medyaya yansıyan açıklamalarında, "Kabine bize bir hedef belirledi. Sokak ağzıyla, Hamas'ı ortadan kaldırmayı. Bu bizim Münih'imiz. Bunu her yerde yapacağız. Gazze'de. Batı Şeria'da, Lübnan'da, Türkiye'de, Katar'da. Birkaç yıl alacak. Ama bunu yapmak için orada olacağız" demişti. İsrail, 11 vatandaşının öldürüldüğü 1972 Münih Olimpiyatları saldırısının ardından yıllarca çeşitli ülkelerde düzenlediği suikast operasyonlarıyla bu terör eyleminin faillerini ve organizatörlerini hedef almıştı.

İsrail'in tampon bölge fikrine ret

İsrail'in Gazze'de bir tampon bölge oluşturmak istediğine dair haberlerle ilgili görüşü de sorulan Erdoğan, "Her şeyden önce bu planın tartışılmasını bile ben tüm Filistinli kardeşlerime saygısızlık olarak görürüm. Bu, bizim açımızdan tartışılacak, düşünülecek ve üzerinde konuşulacak bir plan değil" dedi. Erdoğan, "İsrail'in 1947'de uygulanmaya başlayan Filistin topraklarını işgal planı, yıllar içerisinde ne yazık ki küçülte küçülte Filistin'i ve Gazze'yi bu duruma getirdi. Şimdi ise İsrail, Filistin'de kalan bir avuç toprağı tamamen alarak, buraları da işgal etme niyetinde. Buna olumlu bakmak, olumlu yaklaşmak asla mümkün değil" diye ekledi.

İsrail'in savaş sonrasına yönelik planları kapsamında, gelecekteki olası Hamas saldırılarını önlemek için Gazze sınırının Filistin tarafında bir tampon bölge oluşturmak istediği iddia edilmişti.

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, İsrail'in bu planını komşuları Mısır ve Ürdün'ün yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'yle de paylaştığını söylemişti. Tampon bölge planıyla ilgili olarak Suudi Arabistan'ın da bilgilendirildiğini belirten Kaynaklar, konudan Türkiye'ye de bahsedildiğini iddia etmişti.

"Eurofighter dışında alternatiflerimiz de var"

Erdoğan, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü henüz TBMM'den geçirmemesiyle bağlantılı olarak ABD'nin F-16'ların modernizasyonu konusunda, Avrupa ülkelerinin de Eurofighter savaş uçaklarının tedariki konusunda Ankara'ya güçlük çıkardığına dair bir izlenim olduğunu hatırlatan bir gazetecinin bu doğrultudaki sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"F-16 meselesinde biz muhataplarımıza dedik ki: 'Amerika Birleşik Devletleri'nin kongresi varsa bizim de kongremiz yani Meclisimiz var'. Parlamentomuzdan nihai karar çıkmadıktan sonra söyleyecek herhangi bir şey yok. 'Ben Cumhurbaşkanı olarak bunu parlamentoya sevk ettim ve bana teşekkür ettiniz. Görevimi yaptım ama sizlerden de bir şey bekliyorum. Sizler de eş zamanlı olarak bu konuda kongrenizden bunu geçirin, beraberce eş zamanlı olarak bu adımları atalım' diyorum."

Erdoğan, "Bir diğer konu daEurofighter Typhonn meselesi... Kaldı ki Eurofighter konusunda da aslında İngiltere'nin bakışı olumlu. Maalesef Almanya'da bir sıkıntı söz konusu. Fakat pürüzleri gidermek için İngiltere'nin olumlu yaklaşımı oldu. Almanlarla konuyu görüşeceklerini söylüyorlar. Bu noktada başka alternatiflerimiz de yok değil" diye ekledi.

"Enflasyon Haziran'a kadar yüksek kalacak"

Erdoğan, enflasyonla ilgili bir soruyu ise "Baz etkisiyle Haziran ayına kadar yıllık enflasyon yüksek kalacak. Bir de para politikası gecikmeli çalışıyor. Haziran sonrası çok hızlı bir şekilde yıllık enflasyon düşecek" diye yanıtladı.

Hafta başında Kasım ayı enflasyon verilerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 61,98 arttığını duyurmuştu. ENAG'ın hesaplamalarına göre ise enflasyon yüzde 129,27 olarak ölçülmüştü.

DW/CÖ,HT

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