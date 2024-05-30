Erdoğan: Teröristan kurulmasına asla izin vermeyeceğiz

EFES-2024 Tatbikatı'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir 'teröristan' kurmasına asla izin vermeyecektir" dedi.

Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin PKK'nın Suriye uzantısı olarak gördüğü ve terör örgütü olarak nitelendirdiği grupların kontrolü altındaki bölgede 11 Haziran'da yapılması planlanan yerel seçimlere dikkat çekerek, gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

"Suriye'de hâlen kaos ve istikrarsızlık hâkim" diyen Erdoğan, "Bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı, bir 'teröristan' kurma hedefiyle bölge halkı üzerindeki baskısını, tehditlerini ve gayretlerini yoğunlaştırdı" sözlerini kaydetti. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terör örgütünün halk oylaması bahanesiyle ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik mütecaviz eylemlerini yakından takip ediyoruz. Daha önce de bu konudaki politikamızı çok net ortaya koyduk. Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir 'teröristan' kurmasına asla izin vermeyecektir. Oldubittiler karşısında daha evvel yapılması gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık, aynı durumla karşılaşmamız halinde harekete geçmekten yine çekinmeyiz."

Açıklamasında ne PKK'ya ne de Türkiye'nin PKK'nın Suriye uzantısı olarak gördüğü YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu PYD'nin isimlerini telaffuz eden Erdoğan, IŞİD ile mücadele amacıyla PYD ile işbirliğine yönelen ABD ve Batılı müttefiklerini üstü kapalı ifadelerle hedef aldı.

"Meselenin DEAŞ ile mücadele olmadığı, doğrudan ülkemizi ve bölgemizi hedef alan sinsi bir planın adım adım uygulandığı anlaşılıyor" görüşünü aktaran Erdoğan, "DEAŞ ile mücadele argümanının artık bizim nazarımızda hiçbir hükmünün kalmadığının bilinmesini istiyorum" diyerek şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu örgüt üzerinden ne yapılmak istendiğini, bölgemizde nasıl bir oyun oynandığını çok iyi biliyoruz. Biz bu hokkabazlıklara kanmayız, prim vermeyiz. Söz konusu ülkemizin toprak bütünlüğü ve milletimizin güvenliği olunca kimseyi dinlemeyiz, hiçbir tehdide boyun eğmeyiz… Bölücü terör örgütünün ve hamiliğini yapan güçlerin emrivakilerle hiçbir yere varamayacağını görecekler. Bölgedeki tüm aktörlerden bu konudaki meşru endişeleri anlamalarını ve saygı göstermelerini bekliyoruz."

Türkiye'ye göre YPG, ABD ve AB'nin de terör örgütü olarak tanıdığı PKK'nın Suriye uzantısı. YPG ise PYD'nin ana omurgasını oluşturuyor. Ancak, ABD'ye göre PYD IŞİD ile mücadelede kilit müttefik konumunda. Ayrıca PYD ile iş birliği yapan İŞİD ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nda Türkiye de yer alıyor.

DW/ DA, JD

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