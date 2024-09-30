CHP ile Alman SPD siyasi iş birliği protokolü imzaladı

CHP ile Alman Sosyal Demokrat Parti SPD, iş birliği protokolü imzaladı. CHP lideri Özgür Özel, "Türkiye, Avrupa’nın sığınmacı deposu olarak kullanılacak ve 6 milyar Euro'ya bedeli ödenecek bir ülke değil" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Almanya'da koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil Ankara'da yaptıkları görüşmede siyasi iş birliği protokolü imzaladı.

Özel ile Klingbeil heyetler arası görüşmeler sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Klingbeil ile imzaladıkları protokol metnine değinen Özel, "Bu metin ile partimin, ülkemizin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği konusundaki kararlılığı, bu kararlılığa SPD’nin desteği vurgulanmaktadır. Bu metin sadece kağıda basılmış bir niyet mektubu, niyet beyanı değil; iki parti, iki ülke, iki halk ve Avrupa’nın faydasına birçok girişimin ilk adımını teşkil edecek önemli bir adımdır" dedi.

Özel, iki parti arasında imzalanan protokol ile sosyal adalet, demokratik ve özgürlükçü değerlerin savunulması, aşırı sağ ve popülizm ile mücadele, adil bir dünya düzeninin oluşturulması, barış, istikrar, çevre ve iklimin korunması, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınma gibi başlıklarda iş birliği niyetinin vurgulandığını açıkladı.

Protokole göre iki parti arasında demokrasi, dış politika, AB ile ilişkiler, sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma gibi alanlarda diyalog mekanizmaları oluşturuluyor.

SPD ve CHP liderleri Lars Klingbeil ve Özgür Özel Ankara'da bir araya geldi Fotoğraf: Alp Eren Kaya/CHP Presse

Klingbeil de iki parti arasında imzalanan protokol ile çeşitli alanlarda iş birliğine gidileceğini belirterek, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin de bu alanlardan biri olduğunu kaydetti. Klingbeil ayrımcılığa ve ayrımcı popülist partilere karşı ortak mücadelenin önemli olduğunu belirterek, "Latin Amerika’da, Afrika’da, Avrupa’da bütün bu aşırı sağ partilerin, popülistlerin ve anti demokratların nasıl ağ kurduklarını ve toplum içerisinde, sosyal ağlar içinde ne şekilde bir araya geldiklerini gördük. Bu yaklaşımın aynısını sol partilerin de bir araya gelerek daha iyi kullanması gerekiyor" diye konuştu.

Özel: Türkler Avrupa'da yükselen ırkçılıktan olumsuz etkileniyor

Özel basın toplantısında Almanya’nın en fazla Türkiye kökenlinin yaşadığı ülke olduğunu hatırlatarak, "Türkler Avrupa’da yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığından olumsuz yönde etkileniyorlar" dedi.

Almanya’da sosyal demokrat ve sol iktidarların yıllar önce başlattığı doğru entegrasyon politikaları ile Almanya'da bulunan Türklerin olumsuz etkilerin minimize edildiği bir ülkede yaşadığını belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm Türk vatandaşlarımız, Türkiye’deki siyasi tercihleri ne olursa olsun Almanya’da geçmişteki kazanımlarının, sosyal demokratların ve solcuların iktidar dönemlerinde olduğunu biliyorlar. Bunu Türkiye’de anlatıyor olmaları çok kıymetli."

Almanya'da kritik önemdeki Brandenburg eyalet seçimlerini SPD’nin kazanması, Sosyal Demokrat Başbakan Olaf Scholz'u kısa bir süreliğine de olsa rahatlatırken, Almanya iç siyaseti aşırı sağcı Almanya için Alternatif'in (AfD) oylarını artırmasının baskısı altında. Almanya'da yerleşik merkez partiler ile sistem karşıtı radikal-popülist partiler arasındaki rekabet giderek kızışırken, Eylül 2025'te yapılacak genel seçimler öncesinde kutuplaşmanın daha da tırmanması ihtimaller arasında.

Özel, bir başka soru üzerine Almanya’daki Türklerin aşırı sağın kendileri açısından nasıl bir tehdit olduğunu bildiğini söyleyerek, Almanya’da Türklerin hem entegrasyon sürecinde hem de yaşadıkları tüm sıkıntıların aşılmasına yönelik adımların hep sosyal demokrat ya da sol iktidarların partilerin döneminde atıldığını kaydetti.

"Merkel-Erdoğan sığınmacı anlaşması doğru bir anlaşma değil"

Özel, gazetecilerin sığınmacı sorunu ile ilgili soruları üzerine ise eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında imzalanın sığınmacı anlaşmasını doğru bulmadıklarını söyleyerek şunları kaydetti:

"Erdoğan ile Merkel arasında yapılmış olan ve '6 milyar Euro' olarak ifade edilen sığınmacı anlaşması Merkel için büyük bir başarı. Belki Erdoğan da övünüyor bu anlaşmayla ama Avrupa idealleri açısından ve bizim inandığımız insani yaklaşım açısından hiç de doğru bir anlaşma değil. Türkiye Avrupa’nın sınırında, Avrupa’nın bir sığınmacı deposu olarak kullanılacak ve 6 milyar Euro'ya bedeli ödenecek bir ülke değil."

Merkel ve Erdoğan’ın yaptıkları anlaşmayı "Siz (AB'nin) dışında kalın, parayı alın ve bildiğiniz gibi yapın, yeter ki bu sığınmacılara siz bakın" sözleriyle tarif eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Türkiye’nin sığınmacı sorununun orta ve uzun vadede bütün Avrupa’yı tehdit ettiğini, Suriye’ye barış gelmesi gerektiğini, Türkiye-Suriye ilişkilerinin derhal iyileşmesi gerektiğini, bütün Avrupa’nın elini taşın altına koyarak Suriyeli sığınmacıların Suriye’ye kendi rızalarıyla geri dönecek şekilde teşvik edilmelerini ve hem Avrupa’nın sınırında açık sığınmacı kampından Türkiye’nin kurtulmasını hem Türkiye’nin bu yükü tek başına taşımaktan kurtulmasını savunuyoruz. Bunu ancak ve ancak her iki taraftaki Türkiye’de bizim gibi sığınmacı düşmanı olmayan ama sığınmacı yaratan politikalara düşman olan politikacılara karşıt olan yönetim çözebilir."

Klingbeil ve Özel Anıtkabir'i ziyaret etti

Görüşmeden önce Özel ve Klingbeil Anıtkabir’i de birlikte ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Klingbeil, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu ve günümüzün modern ve eşitlikçi toplumunu kuran Mustafa Kemal Atatürk'e saygıyla. Türk ve Alman halklarını yıllardır bağlayan kardeşlik duygularıyla. Bu kardeşlik duygularına büyük teşekkürlerimle" satırlarını yazdı.

Özel, Alman Sosyal Demokrat Parti SPD'nin Aralık 2023’te Berlin'de düzenlenen kongresine katılarak bir konuşma yapmıştı.

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