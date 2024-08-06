Size Psiphon'la güvenilir bir VPN hediye ediyoruz!

Instagram ya da başka bir platformda engele takılmadan gezinmek ister misiniz? Bunu hiçbir ücret ödemeden size hediye edeceğimiz Psiphon ile yapabilirsiniz.

Deutsche Welle (DW), Türkiye'deki tüm Android ve Windows kullanıcılarına bir sansür aşma aracı olan Psiphon'un tam sürümünü ücretsiz kullanma fırsatı sunuyor.

Bu uygulama sayesinde hem güvenilir hem de hızlı bir şekilde Instagram gibi istediğiniz her platformda gezinebilirsiniz. İntenet hızını kesmeyen ve en güvenilir VPN uygulamalarından biri olan Psiphon, yeni sansür yöntemlerine karşı da kendini sürekli güncelliyor.

Bu uygulamayı saniyeler içinde siz de kullanabilirsiniz.

Psiphon'u nasıl kullanabilirim?

Buraya tıklarsanız Psiphon uygulamasını nasıl indirebileceğinizi ve arkadaşlarınızla nasıl paylaşabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Psiphon'u sansürü aşmanın yanı sıra Netflix gibi hizmetlerde coğrafi engelleri aşmak ve daha fazla içerik izlemek için de kullanabilirsiniz.

iOS kullanıcıları da Psiphon'la DW Türkçe'ye engelsiz ulaşabilir.

Apple'ın işletim sistemi olan iOS'un Türkiye'deki tüm kullanıcıları için AppStore'da Psiphon'u entegre ettiğimiz DW uygulamasını sunuyoruz.

Uygulama üzerinden Proxy'yi etkinleştirebilir, içeriklerimize engelsiz ve ücretsiz ulaşabilirsiniz.

DW Türkçe uygulamasında Proxy ayarını yukarıdaki gibi aktifleştirebilirsiniz Fotoğraf: DW

Bir sorunla karşılaşırsanız size teknik destek sunmaya hazırız. Herhangi bir sorunuz olduğunda lütfen info@dw.com adresinden bizimle iletişime geçin.

Psiphon nedir?

Kanada merkezli bir sansür aşma yazılımı olan Psiphon, Toronto Üniversitesi çatısı altında geliştirilmiştir.

Dünyadaki en güvenilir bir VPN programlarından biri olan Psiphon'la DW ile yıllardır işbirliği yapıyor. Açık kaynak teknolojisine sahip olan Psiphon, kâr amacı gütmeyen bir girişimdir.

DW Türkçe'ye yönelik de sansür uygulanıyor

Almanya'nın uluslararası yayın kuruluşu DW de Türkiye'de Radyo Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) lisans başvurusu talebi nedeniyle 1 Temmuz 2022 tarihinden bu yana engelli.

Engellemeye itirazını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan DW, 17 Kasım'da bir kez daha engelleme kararı ile karşı karşıya geldi. DW Türkçe'nin yayınlarını sürdürdüğü alternatif adresleri (insipiredminds.de, dwturkce.com) yine aynı gerekçe ile erişime engellendi.

Bilgi İletişim Kurumu, DW gibi Türkiye'den erişimin engellendiği platformlara ulaşmayı sağlayan VPN uygulamalarını da zaman zaman engelliyor.

Ancak VPN sansürü, DW gibi Türkiye'de engelli sitelere ulaşımı imkansız kılmıyor. Çünkü engellenen sağlayıcılar, Psiphon gibi kendini yenileyen VPN teknolojileri ya da IP adresleri üzerinden hizmet vermeye devam edebiliyor.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin verilerine göre Türkiye'de 2023 sonu itibarıyla aralarında DW'nin de olduğu 953 bin 415 web sitesi veya alan adı erişime engellendi.

HS,BS,EK