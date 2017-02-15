Biden Putin ile konferansı öncesi Avrupalı liderlerle Ukrayna hakkında görüştü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki gelişmeleri ele alacağı video konferans öncesinde ABD Başkanı Biden, Avrupalı liderlerle bir görüşme gerçekleştirdi.

Fransa Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, telekonferans yöntemiyle Pazartesi akşamı görüşen ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere devlet ve hükümet başkanlarının Ukrayna'nın "bağımsızlığına saygı duyulması" gerektiği konusunda mutabık kaldıkları bildirildi. Açıklamada, beş liderin "Avrupa'da barış ve güvenliğin korunması için çalışmaya" hazır olduklarını teyit ettiği bildirildi.

Açıklamada, Joe Biden ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaları Normandiya formatı olarak bilinen görüşmelerle çözmek için müzakerelere devam etmesi yönünde Putin'e çağrıda bulundukları aktarıldı. Normandiya formatı görüşmelerine Rusya ve Ukrayna'nın yanı sıra Almanya ve Fransa da katılıyor.

ABD de Kiev ve Avrupa'daki müttefikleriyle yakın iş birliği yapacağını duyurdu. Toplantı sonrası Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, diplomasinin Ukrayna'daki "çatışmayı çözmenin tek yolu" olduğu konusunda grubun "anlaştığı" ifade edildi.

Rusya Ukrayna'yı işgal mi edecek?

Rusya'nın Ukrayna sınırına bir süredir asker sevkiyatı yapması Ukrayna'da ve Batı'da Putin'in Ukrayna'yı işgal edebileceği endişesi yaratıyor. Washington Post'un geçen hafta sonunda yayımlanan, gazetenin ABD istihbarat birimlerinin gizli analizlerine dayandırdığı haberine göre, Rusya Ukrayna’yı işgale hazırlanıyor. Haberde operasyonun halihazırda sınıra konuşlandırılan 175 bin askerle yapılacağı öne sürülmüştü. Pentagon söz konusu iddialara ilişkin bir değerlendirmede bulunmazken, Moskova bu iddiaları reddediyor. Buna karşılık Rusya, Ukrayna'nın Batı ülkeleri tarafından kendine karşı silahlandırıldığını öne sürüyor.

Fransız Haber Ajansı AFP'nin Washington'daki üst düzey bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde ABD doğrudan askeri bir müdahalede bulunmak istemiyor. Bunun yerine, Beyaz Saray'ın daha ziyade "Ukrayna ordusuna destek", "sert ekonomik yaptırımlar" ve "NATO müttefiklerimiz için destek ve kapasitede önemli bir artış" seçeneklerini göz önünde bulundurduğu aktarıldı. Bunun, Doğu Avrupa'da daha fazla ABD askerinin konuşlandırılabileceği anlamına geldiği belirtiliyor.

Biden-Putin görüşmesi

ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün gerçekleşecek video konferans görüşmesi öncesinde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile konuşması planlanıyor. Biden'ın ise Putin ile yapacağı görüşme sonrasında Zelenskiy'i bizzat arayarak görüşme hakkında bilgilendirmesi bekleniyor.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Moskova'nın görüşmelerden bir "atılım" beklemediğini, ama yine de konuşmanın "her zaman daha iyi” olduğunu söyledi.

Zelenskiy ise, video konferans zirvesi öncesinde ülkesinin doğusunda konuşlu askerleri ziyaret etti. Kiev'deki Cumhurbaşkanlığı ofisinin açıklamasına göre, Donetsk bölgesindeki askeri birlikleri ziyaret eden Zelenskiy, askerlere "Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korudukları için" teşekkür etti.

AFP / DÇÜ,ET

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