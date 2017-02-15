Berlin’den Moskova’ya siber saldırı uyarısı

Almanya'da federal hükümet, son dönemlerde Alman siyasetçilere yönelik siber saldırılarda artış yaşanması üzerine, Rusya hükümetine resmen bu konudaki şikayetini dile getirdi. Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Federal Hükümet, Rus hükümetinden derhal bu yasal olmayan siber faaliyetlerin durdurulmasını talep etmektedir" ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca, söz konusu talebin, geçen hafta yapılan Alman-Rus Güvenlik Politikaları Yüksek Çalışma Grubu toplantısında, Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Miguel Berger tarafından dile getirildiği bildirildi.

Miguel Berger

Alman haber ajansı dpa'nın elde ettiği bilgilere göre, Almanya Rusya'ya bu konuda ilk kez şikayetini ve rahatsızlığını ifade etmiyor. Buna göre geçen Temmuz ayında da, ilgili konu hakkında Rusya'nın Berlin Büyükelçisi ile bir görüşme yapıldı.

İktidar partisi milletvekilleri hedef alınıyor

Alman güvenlik birimleri bu yıl içinde Federal Meclis'i en az üç kez, yabancı gizli haber alma servislerinin parlamenterlere yönelik siber saldırıları konusunda uyardı. Tespit edilen son saldırılarda, hükümeti oluşturan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'li (SPD) milletvekillerinin hedef alındığı bildiriliyor. 24 Haziran tarihli ilgili bir yazıda, iç istihbarat konusunda yetkili Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı ile Federal Bilgi Teknolojileri Güvenliği Dairesi, "Yaklaşan 2021 Federal Parlamento seçimleri öncesinde Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı, parti üyelerine yönelik, yabancı haber alma servisleri kaynaklı saldırılarda yoğunlaşma gözlemlemektedir" ifadesi ile Meclis'i uyarmıştı.

Söz konusu yazıda ayrıca, milletvekillerinin gerek kurumsal, gerekse özel e-posta adreslerine yönelik saldırılar sonucu, "saldırı düzenlenen kişiye ait özel bilgilerin ve o kişinin adı ile yayınlanan sahte haberlerin yayılması için" kullanılabileceği de yer aldı.

dpa / ET,JD

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