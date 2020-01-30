 Berlin: Libya′ya silah ambargosu ihlal ediliyor | DÜNYA | DW | 31.01.2020

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DÜNYA

Berlin: Libya'ya silah ambargosu ihlal ediliyor

Alman hükümeti, Libya'ya uygulanan silah ambargosunun delindiğine ilişkin haberlerden endişeli olduğunu açıkladı. Fransa, Türkiye'nin Libya ile ilgili taahhütlerini yerine getirmediğini iddia etmişti.

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Alman hükümetinin sözcüsü Steffen Seibert, Libya'ya BM kararınca uygulanması gereken silah ambargosunun ihlal edildiğine ilişkin haberlerden endişeli olduklarını açıkladı. Berlin'deki konferansta katılımcı ülkelerin Libya'ya yönelik silah ambargosu kararına bağlı kalacakları yönünde taahhütte bulunduğuna işaret eden Seibert, ancak Berlin'deki anlaşmaya imza atan ülkelerin silah ambargosu ihlaline katıldıklarını dile getirdi.

Anlaşmaya taraf devletlerin Libya'ya dışarıdan müdahale etmeye devam ettiğine dikkat çeken Seibert, imzacı ülkelere verdikleri söze sadık kalmaları çağrısı yaptı. Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de Libya konferansına katılan devletlerle görüşmeler yapıldığını belirtti. Ayrıca konunun Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne taşınmasına çalışıldığı belirtildi.

Seibert Libya iç savaşına müdahale edilmeye devam edildiğini belirtti

Seibert Libya iç savaşına müdahale edilmeye devam edildiğini belirtti

Açıklamada ayrıca Şubat ayında Dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak toplantıya hazırlık yapıldığı, BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'ye desteğin artırılmasının ve Avrupa Birliği içinde Avrupalıların silah ambargosuna sadık kalınması için nasıl bir katkı sunabileceklerinin yoğun şekilde görüşüldüğü belirtildi.

Libya'ya silah amborgosu kararı

Birleşmiş Millerler 2011 yılından bu yana Libya'ya silah ambargosu uyguluyor. Ancak BM kararının Libya'da sıklıkla ihlal edilmesi nedeniyle Berlin'deki konferansta katılımcı ülkeler silah ambargosuna bağlı kalınacağı sözü vermişti. Ancak silah ambargosunun nasıl denetleneceğine ilişkin bir yol haritası çıkarılmamıştı.

Fransız askeri kaynakları da dün Türkiye'nin Libya'ya silah ambargosunu deldiğini ve Libya'nın başkenti Trablus'a içi tank dolu bir gemi gönderdiğini iddia etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Türkiye'yi Libya'ya paralı asker göndermekle suçlamıştı.

Merkel ve Putin Libya'yı görüştü

Bu arada Kremlin'den yapılan açıklamada da Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya lideri Vladimir Putin'in bir telefon görüşmesi yaptıkları belirtildi. İkilinin Libya'ya yönelik barış süreci hakkında konuştukları bilgisi verildi. Görüşmede Merkel ve Putin'in Libya'daki düşmanlığın bitirilebilmesi ve siyasi diyaloğun başlatılabilmesi için uluslararası alanda daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Görüşmede Putin'in, Berlin'de uzlaşma sağlanan noktaların Libya'da savaşan taraflarla da görüşülmesi gerektiğini söylediği belirtildi. Putin, bunun BM Güvenlik Konseyi'ne taşınacak anlaşma metninin teyidi açısından da önemli olduğunu kaydetti.

DW,dpa /GA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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