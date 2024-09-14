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Bakü-Berlin hattında seyahat krizi

14 Eylül 2024

Azerbaycan'ın insan hakları konusunda Bakü'yü eleştiren dört Alman vekile seyahat yasağı getirmesi Dünya İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapacak Bakü ile Berlin arasında ipleri gerdi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Almanya Başbakanı Scholz Münih Güvenlik Konferansı'nda el sıkışırken. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla baslayan savaşla birlikte Bakü Avrupa'nın en önemli enerji tedarikçilerinden biri oldu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Almanya Başbakanı Scholz Münih Güvenlik Konferansı'nda el sıkışırken. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla baslayan savaşla birlikte Bakü Avrupa'nın en önemli enerji tedarikçilerinden biri oldu. Fotoğraf: Tobias Hase/REUTERS

Azerbaycan'ın dört Alman federal meclis milletvekiline seyahat yasağı koyması, Kasım ayında Dünya İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapacak Bakü ile Berlin arasında diplomatik gerilime neden oldu. Almanya Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, Bakü'nün yasak kararını eleştirdi ve dört vekile uygulanan yasağın Azerbaycan'ın Avrupa Konseyi üyesi olarak taahhüt ettiği yükümlülükleriyle bağdaşmadığını söyledi.

Söz konusu Alman vekiller arasında yıllardır insan hakları konusundaki çalışmalarıyla dikkat çeken, Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyeleri Frank Schwabe ve Heike Engelhardt, Yeşiller partili vekil Max Lucks ve Sahra Wagenknecht İttifakı vekili Andrej Hunko bulunuyor. Onlar dışında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin 72 üyesi için de seyahat yasağı kararı alındığı haber verildi.

Söz konusu vekiller, Ocak 2024'te kabul edilen bir kararda Azerbaycan Ulusal Heyeti'nin yetki belgelerinin onaylanmaması yönünde oy kullanmıştı. Vekiller, cezaevlerindeki siyasi tutukların durumu da dahil Azerbaycan'ın insan hakları ihlallerine dikkat çekmiş, Bakü'yü eleştirmişti.

Almanya'nın seyahat yasağından etkilenen 14 ülke ile birlikte Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne görüş belirttiği ve Bakü'nün kararını geri almasını talep ettiği bildirildi.

Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği'nden bağımsız bir kurum ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile birlikte temel haklar, hukuk devleti ve demokrasinin korunması için çalışmalar yürütüyor. 46 üyesinden 27'sini Avrupa Birliği ülkeleri oluştururken, İngiltere ve Türkiye de üyeleri arasında bulunuyor. Böylece Konsey, Avrupa bölgesinde yaşayan 680 milyon insanın hakları için sorumluluk iddiasıyla hareket ediyor.

Önümüzdeki İklim Değişikliği Konferansı 11-22 Kasım tarihlerinde Azerbaycan'da düzenlenecek.

dpa/ETO,HS

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