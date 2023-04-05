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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
Annalena BaerbockFotoğraf: Geert Vanden Wijngaert/AP/picture alliance
PolitikaFinlandiya

"Rusya saldırmasaydı Finlandiya NATO'ya üye olmayacaktı"

6 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Finlandiya'nın NATO üyeliğine giden yolunun, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile açıldığını ve Moskova'nın elde etmek istediğinin tam tersi ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Finlandiya'nın, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının bir sonucu olarak NATO'ya üye olduğunu ve Moskova'nın böylece istediği şeyin tam tersi ile karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Alman RTL televizyonunda, RTL Direkt adlı haber programına katılan Baerbock, "Rusya uluslararası düzenin, bizim Avrupa barış düzenimizin tüm kurallarını bir kenara atmamış olsaydı, Finladiya'nın bu (NATO) üyeliği ve umarım yakında İsveç'in üyeliği söz konusu olmayacaktı" ifadelerini kullandı. 

Rusya ile arasında bin kilometreden fazla kara sınırı olan Finlandiya'nın her zaman ittifaklar dışında kalmak ve komşuları ile barış içinde yaşamak istediğini belirten Baerbock, "Ancak Rusya'nın bir komşu ülkeye yönelik saldırı savaşı ile bu durum tabii ki tamamen değişti" dedi. Alman Dışişleri Bakanı, gelinen noktada önemli olan konunun, Finlandiya'ya, "Biz sizin yanınızdayız. Güvenliğiniz için bir aradayız" hissini vermek olduğunu dile getirdi.

Finlandiya'nın NATO üyeliğinin, İttifak'ı daha da güçlü kıldığını belirten Baerbock, Finlandiyalılar için de NATO'ya dahil olunan günün, "Daha güvenli yaşayacakları bir gün" anlamına geldiğini ifade etti.

On yıllar boyunca tarafsız olan Finlandiya, son olarak Türkiye'nin de onayının ardından Salı günü, 31'inci üye olarak NATO'ya resmen katılmıştı. Rusya ise komşusunun NATO'ya dahil olmasına sert tepki gösteriyor. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ayrıntı vermeden Moskova'nın "karşı önlemler" alacağını dile getirdi.

AFP / ET,EC

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