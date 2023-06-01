Avrupa'dan Rusya'ya karşı birlik mesajı

Avrupalı liderler bugün Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) ikinci zirvesi için Moldova'nın tarihi Mimi Kalesi'nde bir araya geldi.

Ukrayna'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Mimi Kalesi'de toplanan 50'ye yakın lider, Rusya'ya karşı birlik mesajı verdi.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, bu zirve ile kıtayı daha istikrarlı ve güvenli hale getirebilmek için Avrupa ailesinin bir arada durduğunu söyledi. Sandu, ülkesinin de Avrupa Birliği'ne (AB) giden "dönülmez yolda" olduğunu belirtti. AB, geçen yıl Ukrayna ile birlikte Moldova'nın da üyelik başvurusunu kabul ederek, adaylık statüsü vermişti.

AB üyesi ülkeler ile AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinin liderlerinin bir araya geldiği zirvedeki, en önemli gündem maddesi Ukrayna savaşı oldu. Zirveye katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırganlığına karşı Avrupa Birliği'nin (AB) ve NATO'nun doğuya doğru genişlemesini hızlandırılmasını talep etti.

Zelenskiy, "Barışa ihtiyacımız var. Bu nedenle de, Rusya ile sınırı olan ve Rusya tarafından parçalanmak istemeyen her Avrupa ülkesi AB ve NATO'nun tam üyesi olmalı" şeklinde konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu karşıladı. Fotoğraf: Elena Covalenco

NATO'ya davet istiyor

11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'da yapılacak NATO zirvesine işaret eden Zelenskiy, "Yazın Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesinde Ukrayna'ya net bir davet gerekiyor" dedi. Zelenskiy, bu gerçekleşene kadar da güvenlik garantilerinin verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Ancak ABD ve Almanya gibi NATO üyeleri Ukrayna'ya 2008 yılında verilen sözlerin ötesinde vaatlerde bulunmaktan kaçınıyor. 2008 yılında NATO'ya üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya üye olmasını kabul etmiş fakat bunun ne zaman olacağı konusunu açık bırakmışlardı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte de, Moldova'daki zirvede savaş nedeniyle Ukrayna'nın NATO'ya tam üyeliğinin şu aşamada mümkün olmadığını tekrarladı.

Zirveye katılan liderler istişarelerde bulundu. Fotoğraf: Vladislav Culiomza/REUTERS

Zelenskiy Patriot koalisyonu kurulmasını istedi

Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarına karşı koyabilmek için Avrupa liderlerine acilen Patriot hava savunma sistemi ve savaş uçakları gönderilmesi talebini de tekrarladı.

Ukrayna verilebilecek askeri desteğin iki unsuru olduğuna işaret eden Zelenskiy, "Rusya'nın saldırılarına balistik füzelerle son verecek bir Patriot koalisyonu ve vatandaşlarımıza karşı terörün hiç şansının olmadığını kanıtlayacak bir modern savaş uçağı koalisyonu" şeklinde konuştu.

AST'nin ilk toplantısı geçen sene Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önerisiyle 6 Ekim'de Prag'da düzenlenmişti. Rusya'nın Ukrayna savaşı sonrasında Avrupa Birliği'nin (AB) değişen tehdit algısı ile Avrupa başkentlerinin Kremlin'e karşı safları sıkılaştırma arayışının AST sürecinin başlatılmasında etkili olduğu belirtiliyor.

Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da davet edilmişti, ancak Erdoğan zirveye katılmadı.

AFP, dpa, rtr/JD, TY

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