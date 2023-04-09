Zelenskiy: Ukrayna NATO yolunda ilerliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın sürdürdüğü savaşa rağmen, ülkesinin NATO'ya üye olması konusunda iyi bir şekilde ilerlediğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Şubat 2022'de başlayan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali halen devam etse de ülkesinin Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'ne (NATO) üye olma yolunda ilerlediğini ifade etti.

Cumartesi akşamı Kiev'in yayınladığı görüntülü mesajda konuşan Zelenskiy, Batılı ülkelerin askeri yardımları ve uluslararası camiadan gördükleri destek göz önüne alındığında Ukrayna'nın "NATO'ya doğru ilerlemesi" konusunda iyi bir hafta geçirdiğini söyledi.

Zelenskiy, Rusya'nın işgalinden sonra 2022 sonbaharında ülkesinin hızlandırılmış NATO üyeliği için başvuruda bulunmuş, aralarında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Almanya'nın olduğu bazı NATO ülkeleri bu başvuruya çekinceli yaklaşmışlardı. Bir ülkenin NATO'ya katılım ön koşulu, aday ülkenin halihazırda uluslararası çatışmalar ve sınır anlaşmazlıkları içinde bulunmaması olarak ifade ediliyor.

Litvanya'dan Ukrayna'ya NATO zirvesi daveti

Avrupa Birliği (AB) üyesi Litvanya'da parlamento, geçen hafta aldığı kararda, başkent Vilnius'ta ev sahipliği yapılacak 11-12 Temmuz tarihlerindeki NATO zirvesine, Kuzey Atlantik askeri ittifakına katılması için Ukrayna'ya resmi davet yapılması çağrısında bulundu.

Zelenskiy video mesajında Baltık ülkesi Litvanya'ya bu çabası için teşekkür ederken, diğer ülkelerin yanı sıra Almanya, Polonya ve ABD'yi Ukrayna'ya silah ve mühimmat yolladıkları için övdü.

Zelenskiy ayrıca Rusya ile aralarına mesafe koymayan ülkelerden destek istediğini hatırlatarak Ukrayna'da evrensel değerler için mücadele verildiğini savundu. "Herkes güvenlik ve terörden korumaya değer verir" diyen Zelenskiy, kimsenin "işgalci" Rusların savundukları olduğunu belirttiği "Rus toplama kamplarını, çocukların sınır dışı edilmesini, kadınlara tecavüz edilmesini ve şehirlerin yakılmasını" istemediğini söyledi. Zelenskiy, Rusya'nın bu yaptıklarının daha fazla duyulması halinde Rusya'nın savaşı daha hızlı kaybedeceğini ve barışın geleceğini söyledi.

dpa / DÇÜ, EC

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