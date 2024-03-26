Avrupa'da IŞİD saldırısı endişesi

IŞİD-H'nin Moskova saldırısı sonrasında İslamcı teröristlerin Avrupa'da saldırıya girişebileceği endişesi daha da arttı. Fransa alarm seviyesini yükseltti, güvenlik birimleri Avrupa genelinde teyakkuzda.

Daha üç hafta önce Brüksel savcılığı, kentteki bir konseri hedef alacak büyük bir terör saldırısının önlendiğini açıklamıştı. Üçü reşit olmayan dört kişi, "olabildiğince çok kişiyi öldürmeyi planladıkları" gerekçesiyle tutuklandı. Savcılığa göre zanlılar, Kasım 2015'te İslamcı teröristlerin Paris'teki Bataclan kulübüne düzenlediği saldırıyı örnek almış, benzeri bir saldırı için plan yapmıştı.

Belçika'da bu tür şüpheli terör eylemlerinin sayısı, Hamas'ın İsrail'e yönelik terör saldırısı ve bunun ardından İsrail'in Gazze'ye başlattığı askeri harekat sonrasında ciddi oranda arttı.

IŞİD’in Horasan kolunun (IŞİD-H) üstlendiği ve en az 132 kişinin öldüğü Moskova’daki terör saldırısı sonrasında Avrupa’da terör endişesi daha da arttı Fotoğraf: AP Photo/picture alliance

Tehdit Analiz Merkezi (CUTA) Mart ayı başında Brüksel'de yaptığı açıklamada potansiyel terör eylemlerinin sayısının yüzde 41 oranında arttığını duyurdu. 2022 yılında kayıtlara geçen 236 potansiyel terör eylemleri sayısı 2023 yılında 332'ye yükseldi.

Fransa alarm seviyesini en yüksek seviyeye çıkardı

Belçika, 16 Ekim 2023'te iki İsveç vatandaşının ölümüne yol açan İslamcı teröristin saldırısı sonrasında alarm seviyesini üçe yükseltmişti. En yüksek ise seviye dört.

CUTA yetkilileri, IŞİD'in Horasan kolunun (IŞİD-H) üstlendiği ve en az 132 kişinin öldüğü Moskova'daki terör saldırısı sonrasında alarm seviyesinde bir değişiklik yapılmadığını, zaten seviyenin yüksek olduğunu açıkladı.

Fransa'da ise durum farklı. Fransa alarm seviyesini en yüksek düzeye çıkarttı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu kararın "önlem olarak" alındığını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, alarm seviyesinin "önlem olarak" yükseltildiğini duyurdu Fotoğraf: Michael Debets/Pacific Press/picture alliance

Moskova'daki saldırının arkasında IŞİD'in bir kolunun bulunduğundan yola çıktıklarını anlatan Macron, iç ve dış istihbarat birimlerinin elindeki bulgulara atıf yaparak "Moskova'daki bu saldırıda rol almış görünen bu grup son aylarda bizim topraklarımızda birkaç (saldırı) girişiminde bulundu" dedi.

Alman güvenlik birimleri de teyakkuz halinde

Almanya da güvenlik ve istihbarat birimlerinin teyakkuz halinde olduğunu duyurdu. Alman İçişleri Bakanı Nancy Faeser, IŞİD-H kaynaklı tehdidin zaten Moskava'daki saldırı öncesinde de mevcut olduğuna dikkat çekti.

Süddeutsche Gazetesi'ne açıklama yapan Faeser, alarm seviyesinde bir değişikliğin şu anda gerekli görülmediğini belirterek "IŞİD-H zaten şu anda Almanya'daki en büyük İslamcı tehdidi oluşturuyor. Güvenlik makamlarımız çok dikkatli ve daha uzun bir süredir bu terör grubunu izliyor" dedi.

Nancy Faeser Fotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Geçen yıl Noel döneminde Köln, Viyana ve Madrid'i hedef alacak terör saldırıları planları yapıldığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca daha geçen hafta IŞİD-H adına İsveç parlamentosuna saldırı planlayan iki kişi Almanya'nın Gera kentinde yakalandı.

İsveç ve Danimarka'da da İslamofobik olarak eleştirilen Kuran yakma olayları sonrasında güvenlik ve uyarı seviyeleri zaten artırılmıştı. Danimarka gizli servisinden (PET) yapılan açıklamaya göre Hamas ve İsrail arasındaki ihtilaf durumu daha da kötüleştirdi.

Açıklamada "İhtilaf, yüksek radikalleşme ve mobilizasyon potansiyeline sahip bu da belli aktörlerin Danimarka'da planlı ya da spontane bir şekilde hareket etmesine yol açabilir, buna terör saldırıları dahil" ifadelerine yer verildi.

IŞİD-H Batı Avrupa'da saldırılabilir

IŞİD'in Horasan kolunun 2015 yılında Afganistan'da kurulduğu, yaklaşık bin üyesinin olduğu, destekçilerinin büyük çoğunluğunun Orta Asya'dan geldiği belirtiliyor.

Londra'daki Kings College'ın terörle mücadele uzmanı Peter R. Neumann, sosyal medya hesabında "IŞİD-H, muhtemelen şu anda Batı'da büyük ve koordineli bir saldırı gerçekleştirebilecek tek IŞİD uzantısı" görüşünü paylaştı. Neuman, IŞİD-H'nin saltı İslamcı ideoloji saikleriyle değil aynı zamanda İslamcı kamptaki üstünlük mücadelesi nedeniyle de terör saldırısı düzenleyebileceğine dikkat çekti.

EUROPOL dikkatle izliyor

Avrupa Birliği'nde (AB) terörle mücadele üye ülkelerin yetki alanında ama üye ülkelerin bilgi ve istihbarat paylaştıkları, arama tedbirlerini koordine ettikleri kurumlar da var.

Bunlardan biri de kısaltması EUROPOL olan Lahey merkezli Avrupa Polis Teşkilatı. Burada da AB'de artan terör faaliyetleri büyük bir dikkatle izleniyor.

Fotoğraf: IMAGO/Pond5 Images

2022 yılında AB'de yedi üye ülkede 16 terör saldırısı yapıldı. İtalya 12 saldırı ile en fazla saldırının yapıldığı ülke olurken, bu saldırıların hepsinin radikal sol ya da anarşist bir arka planı vardı.

AB'de 2022 yılında iki İslamcı saldırı meydana geldi. Ancak, çoğu Fransa'da olmak üzere 300'den fazla İslamcı, terör saldırısı planladıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Saldırı sayısı, 200'ün üzerinde saldırının gerçekleştiği 2017'den bu yana önemli ölçüde düştü. Ancak EUROPOL, saldırıların yeniden artabileceğine dikkat çekiyor.

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