Alman istihbaratı: AKP'li vekilin sözleri endişe verici

Anayasayı Koruma Teşkilatı AKP'li vekil Mustafa Açıkgöz'ün Neuss'ta yaptığı açıklamaları "Endişe verici" olarak değerlendirdi. Açıkgöz Almanya'daki PKK ve Gülen yapılanması mensuplarını "yok edeceklerini" söylemişti.

AKP Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün Almanya'da katıldığı bir toplantıda PKK ve Gülen yapılanması mensuplarına yönelik açıklamalarının yankıları sürüyor.

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Birimi Açıkgöz'ün Neuss kentinde Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu'na bağlı bir camide yaptığı konuşmayı "Endişe verici" olarak değerlendirdi.

Almanya'da bulunan PKK ve Gülen yapılanması mensupları hakkındaki, "Saklandıkları deliklerden çıkarıp yok edeceğiz" şeklindeki ifadeleri nedeniyle Düsseldorf Savcılığı tarafından hakkında araştırma başlatılan Açıkgöz'ün söz konusu açıklamalarından dolayı Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de Almanya Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı.

Kuzey Ren-Vestfalya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın açıklamasında, Türkiye'de yapılacak seçimler öncesinde Türk hükümetinin yurtdışında oy toplamaya çalıştığı belirtilerek, yabancı politikacıların Almanya'da seçim kampanyaları düzenleyebilmeleri için 10 gün önceden başvuruda bulunmaları ve Federal Hükümetin bu başvuruyu onaylaması gerektiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada, sosyal medyada da paylaşılan konuşmanın Neuss'ta Ülkü Ocakları'na bağlı bir camide gerçekleştiği belirtildi. Almanya'da Ülkücü hareket, aşırı sağcı yapılanmalar bağlamında Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından takibat altında tutuluyor.

Bir Teşkilat sözcüsü, Türk siyasetçinin ifadelerinin suç teşkil edip etmediğine ilişkin Düsseldorf savcılığının halihazırda araştırma yürüttüğünü kaydetti.

Mustafa Açıkgöz ne demişti?

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Almanya'daki yapılanması olan Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu'nun (Türk Federasyon) Neuss kentindeki Ülkü Ocağı ve camisinde 13 Ocak'ta konuşan Açıkgöz, PKK ve "FETÖ" olarak tanımladığı Gülen yapılanması mensuplarını "yok edeceklerini" söylemişti.

Açıkgöz kendi sosyal medya hesabından da paylaştığı konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bakın arkadaşlar, bunların dini imanı yok. Bakın iki tane çok tehlikeli, bir tanesi PKK, kitapsız, Allahsız, din düşmanı, öbürü Müslümanlığı değiştirmeye, dönüştürmeye çalışan, Hristiyanlığa çevirmeye çalışan alçak terör örgütü. Arkadaşlar uyanık olun ya lütfen. Bunlara prim vermeyin. FETÖ denen hain, FETÖ denen alçak İslamiyet düşmanı, Müslümanlığı değiştirmeye, dönüştürmeye çalışan Hristiyanlaştırmaya çalışan, alçak bir terör örgütüdür."

Konuşmanın sosyal medyaya da yansıması üzerine çok sayıda tepki gelmiş, konuşmaya ilişkin yapılan yorumlarda milletvekilinin "nefret suçu" işlediği öne sürülmüş, Açıkgöz hakkında suç duyurularında bulunulmuştu.

Neuss kenti polis yetkilileri, AKP'li siyasetçi hakkında sadece kendilerine yapılan dört suç duyurusunun bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.

dpa,DW/TY,JD