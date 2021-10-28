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MHP

Milliyetçi Hareket Partisi (kısaca MHP), 9 Şubat 1969 tarihinde kurulan, özellikle Türk milliyetçiliğini savunan bir Türk siyasi partisi.

Kurucusu Alparslan Türkeş olan partinin, günümüzdeki genel başkanı Devlet Bahçeli'dir. Partinin amblemi dairesel kırmızı zemin üzerine üç beyaz hilâldir. 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 11,9 oy alan partinin TBMM'de 40 milletvekili bulunmaktadır.

"AK Parti ve MHP birbirlerine benzedikçe oy kaybediyorlar" | Nevşin Mengü Soruyor 28.10.2021

Nevşin Mengü Soruyor'da MAK Danışmanlık YK Başkanı Mehmet Ali Kulat, "AK Parti ve MHP birbirlerine benzedikçe oy kaybediyorlar" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise tezkereye "hayır" deme kararını, hem parti içinde hem de seçmenlerden gelen talepleri dikkate alarak verdiklerini söyledi. Salıcı ayrıca Türkiye'de egemen olan siyasi dilin "Bahçeli'nin dili" olduğunu söyledi.
ANKARA, TURKEY - APRIL 10 : Turkey's Nationalist Movement Party's (MHP) Leader Devlet Bahceli makes a speech during his party's group meeting at the Grand National Assembly of Turkey (TBMM) in Ankara, Turkey on April 10, 2018. Emin Sansar / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Bahçeli: AYM kapatılmalı, Kavala vatandaşlıktan çıkarılmalı 26.10.2021

MHP lideri Devlet Bahçeli, meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada Osman Kavala'nın vatandaşlıktan çıkarılmasını, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kapatılmasını istedi.

Zu sehen sind der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und der Chef der Oppositionspartei MHP (die Partei der Nationalistischen Bewegung) Devlet Bahçeli. Das Foto ist von der türkischen Nachrichten Agentur DHA, mit dem wir zusammen arbeiten. Die Rechte gehört DHA. Wir dürfen das foto 30 Tage frei benutzen. Danach muss es gelöscht werden.

AKP-MHP ittifakında "Kürt sorunu" açmazı 22.09.2021

Bahçeli’nin "Kürt sorunu yoktur" çıkışıyla yeniden Cumhur İttifakı’nın geleceği tartışılıyor. Bahçeli’nin Erdoğan’a 'rest' çektiğini düşünen siyasi gözlemcilere göre bu rest, Kürt seçmeni AKP’den bütünüyle koparacak.

ANKARA, TURKEY - APRIL 10 : Turkey's Nationalist Movement Party's (MHP) Leader Devlet Bahceli makes a speech during his party's group meeting at the Grand National Assembly of Turkey (TBMM) in Ankara, Turkey on April 10, 2018. Emin Sansar / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Bahçeli: Üniversite sınavı kaldırılmalı 09.08.2021

MHP Genel Başkanı Bahçeli, üniversite sınavının kaldırılması önerisini yineledi. Bahçeli, "üniversite kapılarına yığılan genç kuşağın özlemlerinin karşılanması" gerektiğini belirtti.

ANKARA, TURKEY - APRIL 10 : Turkey's Nationalist Movement Party's (MHP) Leader Devlet Bahceli makes a speech during his party's group meeting at the Grand National Assembly of Turkey (TBMM) in Ankara, Turkey on April 10, 2018. Emin Sansar / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi'ne Gergerlioğlu tepkisi: Hesap bir gün sorulur 16.07.2021

MHP lideri Bahçeli "Anayasa Mahkemesi'nin, HDP'li Gergerlioğlu hakkında vermiş olduğu hak ihlali kararı milletin hakkına riayet ve hürmet değil, terörizme örtülü destektir" dedi.
ARCHIV 2019 *** File photo dated February 20, 2019 of Turkey's Interior Minister Suleyman Soylu. Turkish President Recep Tayyip Erdogan has rejected Interior Minister Suleyman Soylu's resignation in a statement late Sunday, hours after Soylu resigned over an abrupt weekend lockdown in Turkey to contain the spread of the coronavirus. Soylu, in a statement on Twitter, said he takes all responsibility for the chaos caused by the announcement of the full 48-hour lockdown in 31 provinces. Soylu, who has held the post since August 2016, will continue his job, the Presidential statement noted. Photo by Depo Photos/ABACAPRESS.COM |

Soylu'dan Bahçeli'ye: Minnet ve şükran duyuyorum 06.07.2021

Hakkında hükümet içinde yalnız kaldığı değerlendirmeleri yapılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine destek açıklayan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye "güven ve inancı için minnet ve şükran" duyduğunu söyledi.

ANKARA, TURKEY - APRIL 10 : Turkey's Nationalist Movement Party's (MHP) Leader Devlet Bahceli makes a speech during his party's group meeting at the Grand National Assembly of Turkey (TBMM) in Ankara, Turkey on April 10, 2018. Emin Sansar / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Bahçeli'den AYM'ye eleştiri, Soylu'ya destek 06.07.2021

Devlet Bahçeli MHP grup toplantısında HDP'li Gergerlioğlu kararından dolayı bir kez daha Anayasa Mahkemesi’ni sert sözlerle eleştirirken İçişleri Bakanı Soylu'ya destek verdi.

ANKARA, TURKEY - APRIL 10 : Turkey's Nationalist Movement Party's (MHP) Leader Devlet Bahceli makes a speech during his party's group meeting at the Grand National Assembly of Turkey (TBMM) in Ankara, Turkey on April 10, 2018. Emin Sansar / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Bahçeli: HDP açılmamak üzere kapatılmalıdır 22.06.2021

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "HDP hiçbir ad altında açılmamak üzere kapatılmalıdır" dedi. Bahçeli, HDP saldırısında ölen Deniz Poyraz ile ilgili de ithamlarda bulundu.
IZMIR'IN KONAK ILCESINDEKI BIR BINAYA GIREN KIMLIGI BELIRSIZ BIR KISI, TABANCAYLA SOKAGA ATES ACTI. OLAY YERINE GELEN POLIS EKIPLERININ CALISMASI SONUCU 1 KISI GOZALTINA ALINDI. (FOTO: TOLGA TAHCI / IZMIR DHA)

Türkiye'deki saldırı ikliminin arkasında ne var? 18.06.2021

Perşembe günü HDP İzmir İl Başkanlığına yapılan saldırıda Deniz Poyraz'ın öldürülmesi, son dönemde siyasetçilere ve gazetecilere yapılan saldırıları anımsattı. Peki, bunların arkasında ne var?
September 19, 2015 - September 2015, Munich, Germany- Demonstrators make the symbol of the Grey Wolves. Members of the Grey Wolves- an ultra-nationalist, radical-right group demonstrates against the Kurdish Workers Party (PKK), denouncing them as terrorists . At the outset, members of the radical Turkos motorcycle club assembled in Munich s Freiham, proceeding to the city center to meet with the main demonstration. There were numerous cases of violence, including an attack on a police officer, a line against riot police assembled by the demonstrators, attacks and intimidation of journalists, and the showing of the so-called wolves greeting (wolfsgruess)- a symbol of the Grey Wolf ultra-radical group. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAb160 20150919_zbp_b160_007 Copyright: xSachellexBabbarx September 19 2015 September 2015 Munich Germany demonstrator Make The symbol of The Grey Wolves Members of The Grey Wolves to Ultra Nationalist Radical Right Group demonstrates against The Kurdish Workers Party PKK denouncing THEM As Terrorists AT The outset Members of The Radical Motorcycle Club Assembled in Munich S Freiham proceeding to The City Center to Meet With The Main Demonstration There Were numerous Cases of Violence including to Attack ON a Police Officer a Line against Riot Police Assembled by The demonstrator Attacks and Intimidation of Journalists and The showing of The as called Wolves greeting a symbol of The Grey Wolf Ultra Radical Group PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAb160 20150919_zbp_b160_007 Copyright xSachellexBabbarx

Türkiye'de milliyetçi gençlerin tercihleri 10.06.2021

Türkiye'de milliyetçi gençlik tabanı farklı siyasi söylemler etrafında şekilleniyor. Bazı gençler siyasi partiler içinde örgütlenirken bazıları siyasete mesafeli yaklaşıyor.

DW Haber - 09.06.2021 09.06.2021

DW Haber'de bugün: "NATO'nun çekildiği Afganistan'da Türk askeri kalacak" iddiası, Çiftçiler'den Ziraat Bankası'na Demirören tepkisi, Aşı olanlara pozitif ayrımcılık genişletilebilir mi?, Sedat Peker'in videoları: "İhanet' teması gençler için belirleyici."

DW Haber - 08.06.2021 08.06.2021

DW Haber'de bugün: Marmara'da müsilaj, Bandırma'da alg patlaması, Muhalefetten Sedat Peker tepkisi: "Temizlemek AKP'nin değil yargının işi", Türkiye 10 milyon turist bekliyor, NBŞ: "Halkı sentetik şeker yemeye zorlayacak bir karar."

ANKARA, TURKEY - APRIL 10 : Turkey's Nationalist Movement Party's (MHP) Leader Devlet Bahceli makes a speech during his party's group meeting at the Grand National Assembly of Turkey (TBMM) in Ankara, Turkey on April 10, 2018. Emin Sansar / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Bahçeli: AYM'nin HDP iddianamesini ikinci kez iade seçeneği kalmadı 08.06.2021

MHP Genel Başkanı Bahçeli TİP milletvekili Ahmet Şık'a hitaben "Türkiye Cumhuriyeti Devleti katil olsaydı, bugün bulunduğun yer TBMM değil mezarlık olurdu" dedi.
ANKARA, TURKEY - APRIL 10 : Turkey's Nationalist Movement Party's (MHP) Leader Devlet Bahceli makes a speech during his party's group meeting at the Grand National Assembly of Turkey (TBMM) in Ankara, Turkey on April 10, 2018. Emin Sansar / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Bahçeli: Kimse İçişleri Bakanı'na tasma geçiremeyecek 25.05.2021

MHP lideri Bahçeli, Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili olarak "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek, buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek" dedi.

DW Haber - 05.05.2021 05.05.2021

DW Haber'de bugün: "Bahçeli, MHP'nin geleceğini garanti altına almak istiyor", Almanya'da yasaklanan Ansaar International'ın Türkiye ayağı tepkili, İHD: Hasta mahpuslar, yaşam hakkının ihlaliyle karşı karşıya, Taş ocağı direnişi: Haçapitlilerin İkizderelilere mesajı var.

Zu sehen sind der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und der Chef der Oppositionspartei MHP (die Partei der Nationalistischen Bewegung) Devlet Bahçeli. Das Foto ist von der türkischen Nachrichten Agentur DHA, mit dem wir zusammen arbeiten. Die Rechte gehört DHA. Wir dürfen das foto 30 Tage frei benutzen. Danach muss es gelöscht werden.

"Bahçeli cumhurbaşkanı yetkilerini sınırlamak istiyor" 05.05.2021

Gözlemciler, MHP'nin hazırladığı 100 maddelik anayasa taslağını Bahçeli'nin cumhurbaşkanı yetkilerini sınırlandırmak istediği ve Cumhur İttifakı'nda sıkıntının da bir sinyali şeklinde değerlendiriyor.

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