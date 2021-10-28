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Milliyetçi Hareket Partisi (kısaca MHP), 9 Şubat 1969 tarihinde kurulan, özellikle Türk milliyetçiliğini savunan bir Türk siyasi partisi.
Kurucusu Alparslan Türkeş olan partinin, günümüzdeki genel başkanı Devlet Bahçeli'dir. Partinin amblemi dairesel kırmızı zemin üzerine üç beyaz hilâldir. 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 11,9 oy alan partinin TBMM'de 40 milletvekili bulunmaktadır.
Nevşin Mengü Soruyor'da MAK Danışmanlık YK Başkanı Mehmet Ali Kulat, "AK Parti ve MHP birbirlerine benzedikçe oy kaybediyorlar" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise tezkereye "hayır" deme kararını, hem parti içinde hem de seçmenlerden gelen talepleri dikkate alarak verdiklerini söyledi. Salıcı ayrıca Türkiye'de egemen olan siyasi dilin "Bahçeli'nin dili" olduğunu söyledi.
DW Haber'de bugün: "Bahçeli, MHP'nin geleceğini garanti altına almak istiyor", Almanya'da yasaklanan Ansaar International'ın Türkiye ayağı tepkili, İHD: Hasta mahpuslar, yaşam hakkının ihlaliyle karşı karşıya, Taş ocağı direnişi: Haçapitlilerin İkizderelilere mesajı var.