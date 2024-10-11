Almanya'ya NATO'dan savunma harcamalarını artırma çağrısı

NATO'dan Almanya'ya savunma harcamalarını önemli ölçüde artırması yönünde uyarı geldi.

NATO'daki en üst düzey Alman general olan Christian Badia, Avrupa güvenliğine yönelik Rusya tehdidi karşısında Berlin’in mevcut savunma bütçesini yüzde 50 oranında artırması önerisinde bulundu.

Hem Alman hava kuvvetlerinde görev yapan hem de NATO’nun süregelen gelişimi ve uyumundan sorumlu olan Badia, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, Almanya'nın savunma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 3’üne kadar yükselmesi gerektiğini belirtti. Bu oran, NATO'nun benimsediği yüzde 2'lik hedefin oldukça üzerinde kalıyor. Buna karşın Badia, "Almanya için yüzde 2 yeterli değil. Yönelim yüzde 3 olmalı" ifadelerini kullanıyor.

Yüzde 3 Berlin için gerçekçi bir hedef mi?

Ancak mevcut durumda bu hedefin tutturulması Berlin için gerçekçi görünmüyor. Almanya hâlihazırda Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Federal Ordu’ya sağlanan 100 milyar euroluk özel fonun yardımıyla yüzde 2’lik hedefe ulaşmak için çabalıyor. Savunma harcamalarının yüzde 3’e çıkarılması için 40 milyar euroluk bir artış daha gerekiyor. Bu meblağ ise Berlin’in son dönemde mücadele ettiği ekonomik güçlükler göz önüne alındığında oldukça yüksek bir rakama işaret ediyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un son bütçe teklifinde savunma harcamalarında yalnızca 1,3 milyar euroluk bir artışa gidilerek harcamalar toplamda 52,25 milyar euroya yükseltilmişti.

Muharip tugayların sayısı artırılacak

Alman Welt am Sonntag gazetesi geçen hafta, NATO’nun Rusya tehdidine yönelik olarak muharip birliklerin sayısını artırma planlarını sayfalarına taşımıştı. Federal Savunma Bakanlığı belgeleri kaynak gösterilen habere göre Bakanlık, NATO’nun Asgari Yetenek Gereksinimleri'ne dayanarak 2031 itibarıyla, Alman kara kuvvetlerine bağlı mevcut 10 muharip tugaya beş ila altı ek tugay daha eklenmesi gerekeceğini öngörüyor. Hedef doğrultusunda NATO'daki toplam muharip tugay sayısının 82'den 131'e çıkarılması gerektiği belirtiliyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da defalarca Berlin'in savunma harcamalarının önemli ölçüde artırılması çağrısında bulunmuş ve savunma kapasitesi için daha fazla askere ihtiyaç olduğunu vurgulamıştı. Pistorius, hâlihazırda zorunlu askerlik hizmeti için yeni bir modelin hazırlanmasına öncülük ediyor. Nazi Almanyası'nın İkinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinin ardından Almanya Federal Cumhuriyeti 1956'da erkek vatandaşlar için zorunlu askerlik uygulamasına başlamış, bu uygulama 2011'de sona erdirilmişti.

dpa/SÖ,CÖ

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