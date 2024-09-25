Almanya'dan Taliban'a Uluslararası Adalet Divanı tehdidi

Almanya, Avustralya, Kanada ve Hollanda Afganistan'da iktidardaki radikal İslamcı Taliban'ı ülkede yaşanan kadın hakları ihlalleri sebebiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) dava etmekle tehdit etti.

Dört Batı ülkesi, Taliban'a Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) kapsamında ülkedeki kadın haklarını korumakla yükümlü olduklarını hatırlattı. Afganistan, söz konusu sözleşmeye 2003 yılından bu yana taraf.

Yapılan ortak açıklamada Taliban rejiminin yönettiği Afganistan'da insan hakları ihlallerinin sistematik ve geniş çaplı olduğuna dikkat çekilerek "Afganistan ve Taliban'ı, daha önce, BM çerçevesinde de olmak üzere özellikle insan hakları hukuku başta olmak üzere uluslararası hukuka uyumlu davranma, tüm Afganların insan haklarını koruma, eğitim hakkı da dahil olmak üzere, kadın ve kız çocukları üzerindeki tüm kısıtlamaları kaldırma konusunda tekrar tekrar uyardık. Ancak durum iyileşmekten ziyade tam aksine kötüleşmeyi sürdürdü" denildi.

Afganistan'daki kadın ve kız çocuklarının haklarından faydalanması gerektiğine dikkat çeken dört ülke, Taliban rejiminin bu konuda iyileştirici adımlar atmadığı takdirde UAD ve tahkime gitme uyarısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Çarşamba günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu vesilesiyle kendisi gibi New York'ta bulunan Avustralyalı, Kanadalı ve Hollandalı mevkidaşları Penny Wong, Melanie Joly ve Caspar Veldkamp ile bir araya gelmesi bekleniyor.

BM verilerine göre, Afganistan bugün dünyada 12 yaş üzeri kız çocukları ve kadınların eğitim hakkının gasp edildiği tek ülke. Taliban, ülkede yönetimi 2021 yılının Ağustos ayında ele geçirmişti.

DW, dpa / BÜ, HS

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