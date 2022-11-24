Almanya'dan PKK ve YPG'ye 300 kişi katıldı

Alman hükümetinin bir soru önergesine verdiği cevaba göre, 2013'ten bu yana Almanya'dan Irak ve Suriye'ye giderek PKK ve YPG saflarına katılanların sayısı 300 civarında. 150'sinin ise geri döndüğü bildirildi.

Göç ve İslam karşıtı, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin soru önergesine Alman hükümetinin verdiği yanıtta, Almanya'dan IŞİD'e karşı savaşmaya gidenler, geri dönenler ve bu kişilere karşı Almanya'da açılan davalarla ilgili ayrıntılı bilgiler yer aldı.

Buna göre, 2013 yılından itibaren IŞİD'e karşı savaşmaya giden ve "radikal Türk sol örgütleri" kategorisinde yer alan 7 kişi kayıtlara geçti. Bunlardan birinin Suriye'de hayatını kaybettiği, diğer 6 kişinin Almanya'ya geri döndüğü belirtildi. Yanıtta, 2014 yılında bölgeye seyahat eden bu kişilerin IŞİD'e karşı savaşan solcu gruplara katıldığı ifade edildi.

Alman hükümeti, Haziran 2013'ten Eylül 2022'ye kadar Almanya'dan PKK ve YPG'ye katılan kişi sayısını ise toplamda 300 olarak açıkladı. PKK ve YPG'ye katılan bu kişiler arasında Alman, Türk ve Suriye vatandaşları ile Türk-Alman çifte vatandaşlarının bulunduğu bildirildi. Kimin hangi örgütün saflarında savaştığı veya tam olarak nereye gittiği konusunda ise detaylı bilgi verilmesinin imkansız olduğu vurgulandı. Alman hükümeti, 300 kişiden kaçının IŞİD'e karşı savaştığı konusunda da kesin cevaplar veremeyeceğini kaydetti.

Kürt örgütlere katılan yaklaşık 300 kişiden 150'sinin Almanya'ya geri döndüğü de hükümetin verdiği bilgiler arasında yer aldı.

Geri dönenlere dava açıldı mı?

AfD'nin önergesinde, Ortadoğu'ya giderek IŞİD'e karşı savaştığından yola çıkılan kişilerden kaçı hakkında Almanya'da soruşturma başlatıldığı da soruldu.

Almanya'da eyaletlerin sorumluluk alanına giren soruşturma ve yargılamalara dair merkezi veriler olmadığı, ancak uluslararası terör örgütleriyle ilgili davalardan sorumlu Almanya Federal Başsavcılığı'nın Haziran 2013- Eylül 2022 arasında IŞİD'e karşı savaşmak amacıyla gittiğini beyan eden ve geri dönen 45 kişi hakkında 49 soruşturma açtığı aktarıldı.

Bunların çoğuna yabancı terör örgütü üyeliğini kapsayan Alman Ceza Yasası'nın 129'uncu maddesiyle bağlantılı suçlar yöneltildiği belirtildi. Açılan soruşturmalardan 41'nin sonuçlandığına dikkat çekildi.

Gidenlerden 30'u hayatını kaybetti

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasası Koruma Teşkilatı da Haziran 2013'ten bu yana bölgeye giderek PKK ve YPG'ye katılan yaklaşık 300 kişiden en az 30'unun bölgedeki çatışmalarda hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

Fotoğraf: picture-alliance/C. Hardt

İstihbarata göre PKK, Avrupa'dan kendi saflarına katılmak isteyenleri ilk aşamada Avrupa ülkelerinde ön eğitime tabi tutuyor. İstihbarata göre örgüt ilk aşamada hem ideolojik eğitim veriyor hem de silahlı çatışmalara uygun olup olmadıklarını gözden geçiriyor. Sonrasında da bu kişileri tek başına veya küçük gruplar halinde üslerinin bulunduğu bölgelere aktarıyor. Burada askeri eğitime tabi tutulan bu kişiler, daha sonra Kuzey Suriye veya Türkiye'ye gönderiliyorlar.

Alman istihbaratına göre, 2013 yılından bu yana Almanya'dan gidenler arasında daha önce PKK ve YPG ile bağlantısı olmayan, kendi inisiyatifleri ile Kürt bölgelerine seyahat ettikten sonra IŞİD'e karşı savaşmak için gidip örgüte katılanlar da var. Bu kişilerin PKK ve diğer yapılanmalarla sonradan bağlantı kurdukları belirtiliyor. Bu grup, son yıllarda örgüte katılanların yaklaşık üçte birini oluşturdu.

IŞİD'in bölgedeki ilerleyişi

Kökleri 2000'li yılların ortasına dayanan radikal İslamcı "Irak Şam İslam Devleti" (IŞİD) Nisan 2013'te Irak'ta kuruldu. Uluslararası toplum tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan örgüt, Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş sonrası Irak ve Suriye'de geniş kesimleri kontrolü altına aldı. 29 Haziran 2014'te ise "hilafet devleti" kurduğunu iddia eden örgüt, adını da "İslam Devleti" olarak değiştirdiğini duyurdu. IŞİD'in farklı ülkelerde de uzantıları kuruldu.

Batılı ülkeler ise ABD'nin öncülüğünde IŞİD'le mücadele koalisyonu oluşturarak örgütle savaşmaya başladı. Bu süreçte ABD, 2003 yılında Suriye'de kurulan Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) 2012 yılında oluşturduğu silahlı gücü Halk Savunma Birlikleri (YPG) ile yakın işbirliğine girdi. IŞİD ile mücadelede karada bu grubu destekledi. Özellikle IŞİD'in Kobani'ye saldırdığı ve tüm dünyanın gözlerinin bölgeye çevrildiği dönemde YPG'ye karşı bir sempati oluştu. YPG'yi PKK'nın bir uzantısı olarak gören Türkiye ise örgütün ABD ve Avrupa'da terör örgütleri listesine dahil edilmesini talep ediyor.

ABD, 2017 yılında IŞİD'in bölgede yenildiğini duyurdu. Örgütün lideri Ebubekir El Bağdadi 2019 yılında ABD'nin düzenlediği bir operasyon sonucu Türkiye sınırına yakın olduğu belirtilen bir köyde öldürüldü. Örgüt liderliğini devralan Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin de Şubat 2022'de yine aynı bölgede saklandığı evde öldürüldüğü açıklandı. ABD'li kaynaklar, Kureyşi'nin yakalanacağını anlayınca aile bireyleriyle birlikte kendini havaya uçurduğunu söylüyor.