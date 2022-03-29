Elmas Topcu

1999 yılından bu yana Almanya’daki kamu radyo televizyonlarına serbest gazeteci, moderatör ve editör olarak çalışmaktadır. Ağırlıklı konuları, Almanya’daki siyasi ve toplumsal gelişmeler, Türkiye kökenli göçmenler ile bağlantılı alanlar, Almanya-Türkiye ilişkileri, antisemitizm ve Almanya’daki Türkiye kökenli örgüt ve yapılanmalar. Bunların başında da PKK, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DITIB), Milli Görüş, Müslüman kuruluş ve cemaatler, Ülkücü yapılanmalar ve PKK geliyor. Ayrıca İslam din dersi, Almanya’da ırkçılık ve NSU hakkında da çok sayıda haberi bulunuyor. DW Türkçe ve Almanca servislerine araştırmacı gazeteci olarak da özel haberler hazırlıyor. 2007-2011’de ilaveten Avrupa Kültür Başkenti RUHR.2010’da da proje yönetmeni olarak görev yaptı.