Almanya'dan Erdoğan'a Yunanistan uyarısı

Almanya Başbakanı Scholz, Türkiye'yi Yunanistan ile yaşanan anlaşmazlıkta itidalli olmaya çağırarak "AB üyesi bir ülkenin egemenliğinin tartışmaya açılması kabul edilemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey anlaşmasını bozdukları ve Yunanistan ile bir dahaikili görüşme olmayacağını açıklamasının ardından Almanya'dan NATO dayanışmasına zarar verecek davranışlardan kaçınma uyarısı geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz dün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile görüşmesinin ardından bugün yaptığı açıklamada Türkiye'yi Yunanistan ile yaşanan anlaşmazlıkta itidalli olmaya çağırarak AB üyelerinin egemenliğinin tartışmaya açılmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Scholz adına Berlin'de açıklama yapan hükümet sözcüsü, Ukrayna savaşına gönderme yaparak "Başbakan, özellikle de mevcut durum ışığında tüm NATO müttefiklerinin dayanışma halinde olması ve karşılıklı provokasyonlardan kaçınması gerektiği görüşündedir" dedi.

Ege'deki F-16 uçuşlarına eleştiri

Sözcü, Yunanistan'ın Türk F-16'larının Ege'de yerleşimin bulunduğu Yunan adaları üzerinde uçuş yaptığı iddialarına atfen "Yunan hava sahasına girilmesi ve Yunan adaları üzerinde uçuşlar gerçekleştirilmesi doğru bir şey değil. Yapıcı bir yaklaşım olmamakla birlikte İttifak ruhuyla da bağdaşmıyor" diye konuştu.

Almanya'nın, Türkiye ile Yunanistan arasında açıkta kalan konuların karşılıklı diyalog ve devletler hukuku temelinde çözüme kavuşturulması için çaba gösterdiğini belirten sözcü, "AB'ye üye devletlerin egemenliğinin sorgulanması ise bizim için kabul edilebilecek bir şey değildir" dedi. Türkiye, Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahlandırmak yoluyla Lozan Antlaşmasını ihlal ettiğini belirterek bu durumun egemenlikle ilgili soruları beraberinde getireceği tezini savunuyor.

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