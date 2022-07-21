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Fotoğraf: Jens Krick/Flashpic/picture alliance
PolitikaIrak

Almanya'dan Dohuk saldırısı için acil inceleme çağrısı

12 dakika önce

Almanya, Irak'ın Dohuk vilayetinde dokuz sivilin ölümüne neden olan bombardımanın ayrıntılarının bir an önce açıklığa kavuşturulması için çağrıda bulundu. Irak'ta saldırı nedeniyle bir gün yas ilan edildi.

https://www.dw.com/tr/almanyadan-dohuk-sald%C4%B1r%C4%B1s%C4%B1-i%C3%A7in-acil-inceleme-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-62553279

Almanya, Kuzey Irak'ın Dohuk vilayetinin Zaho ilçesindeki Perex köyünde dokuz sivilin ölümüyle sonuçlanan bombardımanla ilgili açıklamada bulundu.

"Saldırının sorumlularının kim olduğunun ve ayrıntılarının acilen açıklığa kavuşturulması gerektiğini" ifade eden Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Alman hükümeti, Irak devletinin egemenliğine ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesine büyük önem vermektedir" dedi.

Alman hükümetinin saldırıyı kınadığını dile getiren sözcü, "Sivillere yönelik saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. Şartlar ne olursa olsun, sivillerin korunması en büyük öncelik olmalıdır" dedi.

Sözcü, "Irak Kürdistan Bölgesi dâhil Irak'ı, özellikle de güvenlik ve ülkenin istikrara kavuşturulması konularında desteklemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Hem Bağdat hem de Erbil'in Ankara'yı sorumlu tuttuğu bombardımanda23 kişi de yaralanmıştı.

Ulusal yas

Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi, saldırı nedeniyle bir günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

Tatil için Perex köyünde bulunan ancak bombardımanda hayatını kaybeden dokuz kişinin cenazeleri askeri uçakla Erbil'den Bağdat'a nakledildi. Erbil'den Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin de katıldığı törenle uğurlanan cenazeler, ülkenin güney ve orta kesimlerinde gerçekleştirilecek defin işlemleri için Bağdat'ta ailelere teslim edilecek.

Kuzey Irak'ın Dohuk vilayetine bağlı Zaho ilçesindeki bombardımanda yaralananların getirildiği hastane önünde insan kalabalığı - (20.07.2022)
Fotoğraf: Ismael Adnan/dpa/picture alliance

Irak Başbakanı Kazımi, saldırıyla ilgili açıklamasında "Türk kuvvetleri bir kez daha Irak'ın egemenliğini açıkça ihlal etti" ifadesini kullanarak "Irak'ın bu saldırganlıklara karşılık verme hakkı mahfuzdur ve halkımızı korumak için tüm gerekli önlemleri alacaktır" demişti.

Neçirvan Barzani ise saldırıyı "şiddetle kınadıklarını" ifade ederek, "Süreklilik kazanan bombardımanlar ve sınırda Türk ordusu ile PKK'lılar arasında yaşanan çatışmaları tamamen reddediyor ve kabul edilemez olarak görüyoruz. Bu çatışmalar, Kürdistan bölgesi ile Irak'ın uluslararası sınırlarının istikrar ve güvenliğini zedeliyor" açıklamasında bulunmuştu. Saldırıdan Türkiye'yi sorumlu tutan IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de bölgelerinin "Türkiye ile PKK arasındaki mücadele nedeniyle defaatle şiddete sürüklendiğini" belirterek, "bunun bir son bulması" gerektiğini söylemişti.

Türkiye PKK'yı işaret etti

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise saldırının "terör örgütü kaynaklı olduğu" değerlendirilmesinde bulunduklarını duyurmuştu.

Bakanlık açıklamasında "Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz" denilirken Türkiye'nin "gerçeğin açığa çıkması" için "her türlü adımı atmaya hazır" olduğu belirtilmişti.

 

DW,AFP / CÖ,ET

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