Almanya Kenya ile nitelikli iş gücü için anlaşma imzaladı

Almanya, nitelikli iş gücü göçünü kolaylaştırmak ve sınır dışıları hızlandırmak için yaptığı anlaşmalara bir yenisini ekledi. Kenya ile imzalanan anlaşmayla genç Kenyalıların kazanılması hedefleniyor.

Alman hükümetinin, nitelikli iş gücünü ülkeye çekme ve düzensiz göçmenleri geri gönderme hedefi doğrultusunda yaptığı anlaşmalara Kenya da eklendi.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto'nun Berlin ziyareti sırasında imzalanan anlaşma, Kenya'dan nitelikli iş gücünün Almanya'ya gelişini kolaylaştırırken yasa dışı yollardan Almanya'ya gelen Kenyalıların ülkelerine daha kolay ve hızlı bir şekilde gönderilebilmesini öngörüyor. Ancak Kenya'dan Almanya'ya düzensiz göçün kayda değer boyutlarda olmadığına, anlaşmanın öncelikle Kenyalı nitelikli iş gücünü çekmeyi hedeflediğine işaret ediliyor.

Scholz Kenyalı IT'cilere işaret etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kenya Devlet Başkanı Ruto ile görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında, anlaşmanın Kenya'dan nitelikli iş gücü ve Almanya'da öğrenim görebilecek genç Kenyalılar için yeni perspektifler sunduğunu söyledi.

Güneş panelleri üzerinde çalışan Kenyalı bir üniversite öğrencisi Fotoğraf: Thomas Imo/photothek/IMAGO

Anlaşmanın, nitelikli iş gücü sıkıntısı yaşayan Almanya'ya yardımcı olacağını belirten Scholz, özellikle Kenya'daki enformasyon teknolojileri (IT) uzmanlarına işaret etti.

Ruto: Beyin göçü endişemiz yok

Kenya Devlet Başkanı Ruto da Kenya'nın büyük bir genç nüfusa sahip bulunduğunu, Kenyalı gençlerin inovatif, çalışkan, yaratıcı ve enerji dolu olduğunu söyledi. Anlaşmanın bir "kazan-kazan" durumu yarattığını belirten Ruto, Kenya'nın büyük insan potansiyelinin bu şekilde kullanılabileceğini, beyin göçü gibi bir endişelerinin olmadığını ifade etti. Kenya Devlet Başkanı aynı zamanda Alman şirketlerini Kenya'da şube açmaya ve Kenyalıları istihdam etmeye çağırdı.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de 27 Eylül'de düzenlenecek istihdam fuarında Almanya ile yapılan anlaşmanın da tanıtılması, Almanya'daki iş bulma olanaklarıyla ilgili bilgiler verilmesi planlanıyor.

William Ruto Fotoğraf: Thomas Mukoya/REUTERS

Kenya süresi dolmuş kimlik ve pasaportları kabul edecek

Anlaşmada sınır dışılarla ilgili ayrıntılar basın toplantısında gündeme gelmedi. Alman İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre Kenya, biyometrik veri karşılaştırması yoluyla sınır dışı edilecek kişilerin kimlik tespitine onay verdi. Kenya'nın, süresi dolmuş pasaport ve kimlikleri seyahat belgesi olarak kabul etmeye de razı olduğu bildirildi.

Bu yılın ilk sekiz ayında Kenya'dan sadece 225 kişinin iltica başvurusunda bulunduğuna işaret ediliyor. Geçen yılın tamamında Kenya'dan 459 iltica başvurusu gelmişti.

Almanya'da 2023 sonu itibarıyla 14 bin 500 Kenyalının yaşadığı, aralarında Almanya'yı terk etmesi gerekenlerin sayısının çok düşük olduğu belirtiliyor.

Kenya'da yaş ortalaması 21

Doğu Afrika ekonomisinin motoru olarak kabul edilen Kenya'da hükümet, 2030 yılına kadar orta gelirli bir ülke haline gelmeyi hedefliyor. Nüfusu 58 milyona yaklaşan ülkede yaş ortalaması 21. İşçi Derneği verilerine göre ülkede işsizlik oranı yüzde 12,7 iken 15-34 yaş grubunda bu oran yüzde 67'ye yükseliyor. Her yıl meslekî eğitimi bulunmayan ya da okulu terk eden bir milyondan fazla genç iş aramaya başlıyor.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir pazar yeri Fotoğraf: Simon Maina/AFP/Getty Images

İlk anlaşma Hindistan ile imzalanmıştı

Alman hükümeti benzer anlaşmaların ilkini 2022 yılı Aralık ayında Hindistan ve ardından 2023 yılı Aralık ayında Gürcistan ile imzalamıştı. Bu yılın başında Fas, Kolombiya ve Gana ile iş birliğinin iyileştirilmesi için görüşmelerde ilk sonuçlara ulaşıldı, ancak henüz kapsamlı bir anlaşma imzalanmadı.

Geçen yıl Özbekistan ve Kırgızistan ile niyet anlaşmalarına varılmıştı. Özbekistan ile önümüzdeki hafta başında Başbakan Olaf Scholz'un ziyareti sırasında anlaşma imzalanması planlanıyor. Berlin, Moldova ve Filipinler ile de benzer anlaşmalar için müzakereler yürütüyor.

AFP,epd,KNA / BK,ET

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