Delta varyantı nedir?

Delta varyantı, ilk olarak Hindistan'da tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Delta varyantının dünyada baskın hale geldiğini duyurmasının ardından Türkiye'de de bu varyantın yaygınlığı tartışılıyor. DW Türkçe, Delta varyantı konusunda Türkiye'de alınan önlemleri, kullanımdaki aşıların bu varyanta karşı ne kadar koruyucu olduğunu ve diğer merak edilen soruları uzmanlara sordu.