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Hindistan, Asya'da ülke. Başkenti Yeni Delhi'dir. Nüfusu 1 milyar 210 milyondur. Pakistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Nepal, Bhutan, Bangladeş, Myanmar ve Sri Lanka ile komşudur.
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Delta varyantı, ilk olarak Hindistan'da tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Delta varyantının dünyada baskın hale geldiğini duyurmasının ardından Türkiye'de de bu varyantın yaygınlığı tartışılıyor. DW Türkçe, Delta varyantı konusunda Türkiye'de alınan önlemleri, kullanımdaki aşıların bu varyanta karşı ne kadar koruyucu olduğunu ve diğer merak edilen soruları uzmanlara sordu.
DW Haber'de bugün: "Sedat Peker, Aleviler açıklamasıyla Mehmet Ağar'ın itibarını aşındırıyor", Burhan Şeşen: Bu bir yaşam tarzını kabul ettirme isteğinden kaynaklanıyor, Müsilaj insan sağlığı açısından zarar teşkil ediyor mu?,Hindistan'da 600 çocuk pandemide hem annesini hem babasını kaybetti.