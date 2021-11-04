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Hindistan

Hindistan, Asya'da ülke. Başkenti Yeni Delhi'dir. Nüfusu 1 milyar 210 milyondur. Pakistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Nepal, Bhutan, Bangladeş, Myanmar ve Sri Lanka ile komşudur.

DW Türkçe'nin Hindistan ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Rauchschwaden (hohe Schornsteine) und Wasserdampf (große Kühltürme) steigen über dem Kohlekraftwerk Lethabo auf. Dutzende Staats- und Regierungschef präsentieren beim UN-Klimagipfel in New York Pläne zum Klimaschutz. (zu dpa «Klimapolitik in anderen Ländern: Alles fürs Klima - oder doch nicht?») +++ dpa-Bildfunk +++

İklim Zirvesi'nde kömüre veda ittifakı kuruldu, en çok tüketenler katılmadı 04.11.2021

İklim Zirvesi’nde iklim değişikliğinin en önemli kaynağı olan kömür kullanımına son verilmesi için ittifak oluşturuldu. Kömüre en bağımlı ABD, Çin, Hindistan ve Avustralya gibi ülkeler ise ittifaka katılmadı.

29.09.2020, Patna, Indien, Just before the Assembly elections markets are busy places and traffic jams are common in capital town of Patna. // Redakteur: Mahesh Jha

Hindistan'da araba kornaları müzik çalacak 05.10.2021

Hindistan trafikte araçların kornalarının yol açtığı gürültü kirliliğine son vermek için alışılmadık bir yöntem buldu. Araba kornalarının müzik aleti sesi vermesini zorunlu hale getiren bir yasal düzenleme planlanıyor.
28 August 2020+++Istanbuler Flughafen. (c) DW/Adnan Agac

Yurt dışından geleceklere "karantina" genelgesi 03.09.2021

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan gelenlerden negatif sonuçlu PCR testi istenecek. Bu ülkelerden gelenler aşılarının tamamlandığını ispat edemezlerse 14 gün karantinaya girecek.

Mutasyonun mutasyonu: Delta Plus 03.07.2021

Birçok ülkede yayılan Delta varyantının ilk görüldüğü Hindistan şimdi de Delta varyantı mutasyonu ile karşı karşıya. Delta Plus adı verilen mutasyon Hindistan dışındaki ülkelerde de görülmeye başladı.

Delta varyantı nedir? 30.06.2021

Delta varyantı, ilk olarak Hindistan'da tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Delta varyantının dünyada baskın hale geldiğini duyurmasının ardından Türkiye'de de bu varyantın yaygınlığı tartışılıyor. DW Türkçe, Delta varyantı konusunda Türkiye'de alınan önlemleri, kullanımdaki aşıların bu varyanta karşı ne kadar koruyucu olduğunu ve diğer merak edilen soruları uzmanlara sordu.
FOTOMONTAGE, Mutierter Coronavirus, Symbolfoto Delta-Variante B.1.617.2 *** PHOTOMONTAGE, Mutated coronavirus, symbol photo Delta variant B 1 617 2

Pandemi: Aşılar Delta varyantına karşı ne kadar etkili? 18.06.2021

Korona salgınında aşıların da etkisiyle rahatlama beklenirken daha bulaşıcı olduğu belirtilen Delta varyantı endişe yaratıyor. Peki aşılar bu varyanta karşı etkisiz mi?
February 11, 2021, LARGO, Florida, USA: Vials containing the BioNTech COVID-19 vaccine remain on a table at Heron House Assisted Living in Largo on Thursday, Feb. 11, 2021, where healthcare workers and residents received their second shots against the coronavirus. (Credit Image: Â© Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times via ZUMA Wire

BioNTech Hindistan varyantına karşı koruyor mu? 15.06.2021

İngiltere'de yapılan araştırmada BioNTech ve AstraZeneca aşılarının Hindistan kaynaklı Delta varyantının ağır etkilerine karşı çok iyi koruduğu sonucuna varıldı.

In Indian state of Madhya Pradesh a Village road became slate for Children Keywors, India, Madhya Pradesh, Education, Children, Slate, Village Road Release Date & Time: 2021-02-01 10:48 Source: IANS

Hindistan'da pandeminin öksüz bıraktığı çocuklar 02.06.2021

Hindistan pandeminin en ağır vurduğu ülkelerden biri. Hayatları en çok etkilenenler arasında çocuklar önde geliyor. Hint hükümetinin verilerine göre 600'e yakın çocuk annesini, babasını Covid-19'dan kaybettiği için tek başlarına artık.

DW Haber - 01.06.2021 01.06.2021

DW Haber'de bugün: "Sedat Peker, Aleviler açıklamasıyla Mehmet Ağar'ın itibarını aşındırıyor", Burhan Şeşen: Bu bir yaşam tarzını kabul ettirme isteğinden kaynaklanıyor, Müsilaj insan sağlığı açısından zarar teşkil ediyor mu?,Hindistan'da 600 çocuk pandemide hem annesini hem babasını kaybetti.

May 1, 2021*** Rohan Aggarwal, 26, a resident doctor treating patients suffering from the coronavirus disease (COVID-19), looks at a patient's x-ray scan, inside the emergency room of Holy Family Hospital, during his 27-hour shift in New Delhi, India, May 1, 2021. Who to be saved, who not to be saved should be decided by God, said Aggarwal. We are not made for that – we are just humans. But at this point in time, we are being made to do this. REUTERS/Danish Siddiqui TPX IMAGES OF THE DAY SEARCH SIDDIQUI AGGARWAL FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES

DSÖ: Hindistan varyantı 44 ülkede tespit edildi 12.05.2021

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan'da ortaya çıkan koronavirüs varyantı B.1.617'nin şimdiye dek 44 ülkede tespit edildiğini açıkladı.
Paramedics wheel a patient from an ambulance into the Royal London Hospital in east London on January 21, 2021. - Britain's coronavirus mortality rate has risen nearly 15 percent over the past week, as surging infection rates throughout December have now fed into increasing hospital admissions and deaths. (Photo by DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP) (Photo by DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP via Getty Images)

İngiltere Hint varyantına "endişe varyantı" dedi 07.05.2021

İngiltere'de sağlık makamları, Hindistan’da ortaya çıkan koronavirüs varyantı için ilk kez "endişe varyantı" tabirini kullandı. Başbakan Boris Johnson, ülkede yaygın test yapıldığını söyledi.
12.04.2021 Naga Sadhus (Hindu holy men) take a holy dip in the waters of the Ganges River on the day of Shahi Snan (royal bath) during the ongoing religious Kumbh Mela festival, in Haridwar on April 12, 2021. (Photo by Money SHARMA / AFP) (Photo by MONEY SHARMA/AFP via Getty Images)

Hint hükümetine "lebalep" eleştirisi 05.05.2021

Türkiye dahil pek çok ülkede yayılan Hint mutantı endişeye yol açarken Hindistan hükümeti, kalabalık siyasi etkinliklere ve dini bayram kutlamalarına engel olmamakla suçlanıyor.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** May 2, 2021.*** Volunteers and relatives prepare to cremate the bodies of persons who died due to the coronavirus disease (COVID-19), at a crematorium ground in Giddenahalli village on the outskirts of Bengaluru, India, May 2, 2021. REUTERS/Samuel Rajkumar

Covid-19: Hindistan’ın yalan haberle imtihanı 04.05.2021

Vaka sayılarının 20 milyonu bulduğu Hindistan'da en az virüs kadar hızlı yayılan bir şey daha var: Yalan haber. Uzmanlara göre sosyal medyada dolaşan yanlış bilgiler salgınla mücadelede büyük engel teşkil ediyor. 
Flughafen Abuja Thema: Die Wiedereröffnung der Flughäfen in Abuja & Lagos DW, Uwais Abubakar Idris, 8. Juli 2020

Nijerya Türkiye’den gelenlere giriş yasağı getirdi 02.05.2021

Nijerya Türkiye, Hindistan ve Brezilya’dan gelenlere ülkeye giriş yasağı getirdi. Nijerya bu üç ülkede koronavirüs vakalarının artışı üzerine bu kararı aldığını açıkladı.
20.04.21 *** A woman mourns with her son after her husband died due to the coronavirus disease (COVID-19) outside a mortuary of a COVID-19 hospital in Ahmedabad, India, April 20, 2021. REUTERS/Amit Dave TPX IMAGES OF THE DAY

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta 02.05.2021

Hindistan ülkede baş gösteren ikinci salgın dalgası sebebiyle zor günler geçiriyor. Günlük vaka sayısının 400 bine dayandığı ülkede her gün binlerce insan ölüyor.

BERLIN, GERMANY - APRIL 28: Pariser Platz at the Brandenburg Gate a stands empty after 10pm during a nighttime curfew during the third wave of the coronavirus pandemic on April 28, 2021 in Berlin, Germany. The curfew went into effect in Berlin and other cities across Germany on April 24, 20201, where the infection rate has been recorded above 100 per 100,000 for three consecutive days in a seven-day period. The curfew is part of a new series of measures the federal government is wielding in controversial, newly-enacted legislation that has been dubbed the emergency brake (Notbremse). Authorities are seeking to rein in the spread of the B117 variant that has fueled the current rise in new infections. Germany is in the midst of the third wave of the pandemic that has been fueled by the spread of the B117 variant. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

Almanya’da Hindistan varyantı endişesi 29.04.2021

Almanya’da da Hindistan varyantının tespit edilmesinin ardından durum endişeyle izleniyor. Ancak Robert Koch Enstitüsü (RKI) durumu “alarm verici” olarak sınıflandırmak için henüz erken olduğunu açıkladı.
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