Alman hükümeti Türkiye'ye silah satışlarına onay vermeyi sürdürüyor

Almanya,Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı’nı başlatması üzerine Ankara’ya silah ihracatını durdurma kararı almıştı. Ancak Federal Hükümet’in 9 Ekim tarihinde başlayan harekat sonrasında da Türkiye'ye silah satışlarına onay vermeyi sürdürdüğü öğrenildi. Harekatın başlamasından sonraki altı hafta içinde Berlin toplamda 3 milyon 90 bin euro tutarında dört parti halinde silah satışına yeşil ışık yaktı. Konuyla ilgili bilgi Federal Ekonomi Bakanlığı tarafından Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen’in soru önergesine verilen yanıtta yer aldı.

Alman haber ajansı dpa’nın elde ettiği yanıtta izinlerin "Suriye'de harekat sırasında kullanılması mümkün silahları" kapsamadığı belirtildi. Silah ve teçhizatın türüne ilişkin bilgi verilmezken silahların hangi kategoride olduğu kaydedildi. Buna göre Alman hükümeti deniz kuvvetlerinin kullanımına uygun, savaş gemisi teçhizatı benzeri 2 milyon 690 bin euro değerinde silahın satışına izin verdi. Hükümet ayrıca 400 bin euro değerinde askeri amaçlı kullanıma uygun elektronik cihazın satışına ve 2 bin 556 euro değerinde de hafif silah satılmasına onay verdi.

Federal Hükümet'ten daha önce yapılan açıklamalarda Türkiye’nin Suriye’deki askeri operasyonunun uluslararası hukuka aykırı olduğu ifade edilmiş, Almanya Başbakanı Angela Merkel ekim ayında Federal Meclis’te yaptığı hükümet açıklamasında harekatı "büyük jeopolitik sonuçları olan bir insani dram" olarak niteleyerek, "Bu yüzden de Federal Hükümet mevcut koşullarda Türkiye'ye silah teslim etmeyecek" demişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Deutsche Welle Türkçe’ye yaptığı açıklamada "Kim ne yaparsa yapsın, ister silah ambargosu ister başka şeyler, bu ancak bizi güçlendirir" diye konuşmuştu.

Soru önergesini veren Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen silah satışlarına izin verilmesinin "tamamen sorumsuzca" olduğunu söyledi. Dağdelen “Türkiye için genel bir silah ambargosu olmak zorunda” diye konuştu. Yeşiller de Türkiye’ye tüm silah ihracatlarının sona erdirilmesini savunuyor.

dpa / EC, TY

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