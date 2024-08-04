Alman Dışişleri Bakanı'ndan Rusya'ya "caydırıcılık" mesajı

ABD'nin Almanya'da uzun menzilli füze konuşlandırma planını savunan ve "sadece umut ederek" Rusya'dan korunulamayacağını belirten Alman Dışişleri Bakanı Baerbock, "İnandırıcı bir caydırıcılığa ihtiyacımız var" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Almanya'da uzun menzilli füze konuşlandırma planını savundu.

Yeşiller partili Bakan, Bild gazetesinin pazar günü baskısı olan "Bild am Sonntag (BamS)" gazetesi için kaleme aldığı makalede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı gerekli caydırıcılığı sağlayacağını belirttiği füzelerin konuşlandırılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Sadece umut etmek bizi Putin'in Rusya'sından koruyamaya yetmeyecek" diyen Baerbock, "Bizi şimdi koruyacak olan kendi güvenlik ve gücümüze yapacağımız yatırımlardır: Avrupa Birliği (AB) içinde, NATO içinde ve Almanya'da" ifadelerini kullandı. Baerbock, buna menzil gücü yüksek ABD hava savunma sistemlerinin Almanya'da konuşlandırılmasının da dahil olduğunu belirtti.

Bakan Baerbock'a göre Almanya'nın, Polonya, Baltık Ülkeleri ve Finlandiya gibi Rusya'ya sınırı olan ülkeleri de Rusya'ya karşı koruyacak "inandırıcı bir caydırıcılığa" ihtiyacı var. Baerbock, bu ülkelerin "son aylarda sınırlarda hibrit eylemlerle nasıl ateşle oynandığını tecrübe ettiklerini" de sözlerine ekledi.

ABD füzeleri Almanya'da 2026'dan itibaren konuşlandırılacak. Fotoğraf: Department of Defense/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Almanya ve ABD NATO zirvesinde anlaşmıştı

Almanya ve ABD, Washington'da 10 Temmuz'da yapılan NATO'nun 75'inci yılı kapsamındaki zirvede, 2026 yılından itibaren, 1990'lardan sonra yeniden Almanya'da uzun menzilli ABD füzeleri konuşlandırılması kararı almıştı.

Almanya'nın Sosyal Demokrat Parti'li (SPD) Savunma Bakanı Boris Pistorius bu kararın "ciddi hâl alan güvenlik açığının kapatılması için" önemli olduğunu belirterek duyduğu memnuniyeti ifade etmişti.

Başbakan Olaf Scholz da kararı "Avrupa'da savaş yaşanmamasına" hizmet edeceğini belirterek savunmuştu.

Eleştiriler de var

Ancak ABD füzelerinin konuşlandırılmasına yönelik plan, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana pasif bir dış ve askeri politika uygulayan Almanya'da tepkilere de neden oldu. Başbakan Scholz'un partisi SPD'nin Meclis Grup Başkanı, partinin sol kanat temsilcisi Rolf Mützenich ve barış inisiyatifleri kararı eleştirdi.

Ancak Dışişleri Bakanı Baerbock'a göre Ukrayna konusunda yakın zamanda barışçıl çözümler için müzakerelerin başlayacağına dair umut yok. Putin'in her barış girişimine ve çatışmaların sona ermesi için atılan her diplomatik adıma gerilimi tırmandırarak karşılık verdiğini bellirten Alman Bakan, üstelik Rus liderin bu tutumu Ukrayna'ya savaş açtığı 24 Şubat 2022'den beri değil, uzun yıllardır sergilediğini belirtti.

Eski Başbakan Yardımcısı ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise kararı değil, karardan önce bu konunun kamuoyunda açıkça tartışılmamış olmasını eleştirdi. Gabriel'e göre, savunma yeteneği ve caydırıcılığın artırılmasına yönelik böylesi kararlarda, silah sistemlerinin neden konuşlandırıldığına halkın "anlayış göstermesi", en azından çoğunluğun rızası gerekli.

Rusya Devlet Başkanı Vadimir Putin geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD'nin planında ısrarcı olması hâlinde Moskova'nın da Batı'yı vurma kapasitesine sahip füzeler konuşlandıracağını söylemişti.

DW,AFP,epd/ETO,CÖ

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