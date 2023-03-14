Aliyev: Azerbaycan Avrupa için güvenilir bir ortaktır

Başkent Berlin'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırlayan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, iki ülke arasında enerji alanındaki iş birliğini artırmak istediklerini dile getirdi.

İki liderin bir araya geldiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Scholz, Azerbaycan'ın "Almanya ve Avrupa enerji tedarikini çeşitlendirme açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu" dile getirerek, bu ülkenin sahip olduğu petrol, doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dikkat çekti.

"Azerbaycan Avrupa için güvenilir bir ortaktır" diyen Cumhurbaşkanı Aliyev ise, ülkesinin Avrupa'ya doğal gaz ihracatını artırmak istediğini vurguladı. 2023 yılında 24 milyar metreküp doğal gaz ihraç etmeyi hedefleyen Bakü yönetimi, bu ihracatın yarısını Avrupa ülkelerine yapmayı planlıyor.

Azerbaycan doğal gazı, Avrupa Birliği'nin enerji tedariki konusunda Rusya'dan bağımsız olabilmesi ve Ukrayna savaşından sonra kesilen Rus doğal gazının en azından bir kısmını telafi etmesi açısından büyük önem taşıyor. AB ülkelerine Azerbaycan'dan ihraç edilecek doğal gaz miktarının, 2027 yılından itibaren en az 20 milyar metreküp olması planlanıyor. Ancak Azerbaycan'ın Ermenistan ile yaşadığı Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle söz konusu anlaşmayı, Avrupa içinde eleştirenler de var.

Almanya'dan Dağlık Karabağ sorununa çözüm çağrısı

Dağlık Karabağ sorunu, Scholz-Aliyev görüşmesinin de ana gündem maddelerinden biri oldu. Basın toplantısında bu konuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Alman Başbakan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ bölgesi ile ilgili ihtilafın çözümü yönündeki çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti. "Bu durum şu anki haliyle sürdürülebilir değil ve içinde çatışmaların yeniden başlaması riskini barındırıyor. Geçtiğimiz hafta ve aylarda bunu gördük" diyen Scholz, olabildiğince hızlı bir şekilde kalıcı bir çözüm bulmanın önemine vurgu yaptı.

Dağlık Karabağ sorunu, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmalara neden olmuş, son olarak 2020'de çıkan savaşta Azerbaycan Ermeni güçleri ağır yenilgiye uğratarak bölgenin önemli bir bölümünü yeniden ele geçirmişti. Savaşta 6 bin 500'den fazla insan hayatını kaybetmiş, geçen yıl da, iki ülke askerleri arasında bölgede yine kısa süreli çatışmalar yaşanmıştı.

2020 yılının Kasım ayında Moskova'nın arabuluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması, zaman zaman yaşanan ihlallere rağmen geçerliliğini koruyor.

dpa / ET,BK