AİHM'den Almanya'ya tazminat cezası

Suriyeli bir sığınmacıyı Almanya'ya ayak bastığı gün Yunanistan'a geri gönderen Almanya, AİHM tarafından tazminat ödemeye mahkum edildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Almanya'yı Suriyeli bir sığınmacıyı Yunanistan'a geri gönderdiği gerekçesiyle mahkum etti. Strasbourg merkezli mahkemenin kararında, Almanya'nın iltica başvurucusunu sınır dışı etmeden önce söz konusu kişinin ne iltica başvurusunu değerlendirdiği ne hukuki danışmanlık hakkı tanıdığı ne de Yunanistan'da uygun bir sığınma prosedürüne erişimini güvence altına aldığı belirtildi.

Böylece Almanya'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hiçbir devletin bir kimseyi işkence ya da insanlık dışı muameleye maruz kalma riski olan bir ülkeye geri gönderemeyeceği yönündeki 3. maddesini ihlal ettiği ifade edildi. Mahkeme, Berlin'in sığınmacıya 8 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.

1993 doğumlu Suriyeli davacının, 2018'de önce Yunanistan'a kaçtığı ve iki aydan uzun bir süre buradaki bir karakolda tutulduğu belirtildi. Daha sonra Almanya'ya gelerek burada sığınma başvurusunda bulunmak istediğini beyan eden davacının ülkeye ayak bastığı gün Yunanistan'a geri gönderildiği kaydedildi.

Atina'ya da tazminat cezası

Yunanistan'ı da sığınmacının maruz kaldığı kötü muameleden dolayı mahkum eden AİHM, Atina'nın da davacıya 6 bin 500 euro tazminat ödemesine hükmetti.

Avrupa Konseyi de son yıllarda Yunanistan'ı göçmenlere yönelik tutumu nedeniyle sık sık eleştiriyor. Geçen Temmuz ayında yayımlanan İşkenceyi Önleme Komitesi'nin raporunda Atina'nın mülteci barınaklarındaki koşulları önemli ölçüde iyileştirmesi gerektiği belirtilmişti. Avrupa Birliği'nden bağımsız olan Avrupa Konseyi ve AİHM, 47 üye devlette insan haklarının korunması yönünde çalışmalar yürütüyor.

dpa,epd/SÖ,BK

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