Almanya ekonomik merkez olarak cazibesini yitiriyor mu?

Yapılan bir anketin sonuçları, Almanya'nın "ekonomi merkezi" imajında önemli bir kötüleşmeye işaret ediyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odası, sonuçları "alarm sinyali" olarak değerlendirdi.

Yapılan uluslararası bir anket, Almanya'nın ekonomik merkez olarak cazibesini büyük ölçüde yitirdiğini ortaya koydu. Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nın (DIHK) açıkladığı bir anketin sonuçları, ülkenin ekonomisi için endişe verici bir tabloya işaret ediyor. Dünyanın farklı bölgelerinden bin 250 uluslararası firmanın katılımıyla yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 35'i Almanya'nın bir ekonomi merkezi olarak imajının kötüleştiği görüşünde. Ankete katılan firmaların yüzde 13'ü ise bu imajın "oldukça" kötüleştiği yönünde görüş beyan etti.

Alman ekonomisinin gidişatına karamsar bakan firmaların çoğunu Euro Bölgesi'nden, Asya Pasifik Bölgesi'nden ve Çin'den firmalar oluşturdu. Afrika ve Ortadoğu ile Orta ve Güney Amerika'dan ise daha olumlu görüşler geldi.

"Bir alarm sinyali"

Bu karamsar tabloya ilişkin Berlin'de açıklamalarda bulunan DIHK Dış Ticaret Yöneticisi Volker Treier, "Bu dışarıdan bakış açısı ulusal operasyonel körlüğümüzü açığa çıkarıyor" diye konuştu. "Alman siyasetinin yeniden ülkemizin ekonomik cazibesine odaklanmasının tam zamanı" ifadelerini kullanan Treier, bunun için belirleyici faktörlerin iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ankete katılan firmaların üçte birinden fazlası Almanya'nın iş dünyasına yaklaşımını "vasat" olarak değerlendirirken, dörtte birinden fazlası ise Almanya'nın iş dünyasına karşı negatif bir yaklaşımı benimsediğini savundu. Treier, bu sonuçların "belirgin bir alarm sinyali" olduğuna işaret etti.

Ankete göre Almanya'nın inovasyon karnesi de yetersiz. Fotoğraf: Sascha Schuermann/Bosch

Ankete katılan her dört firmadan birinin Almanya'da yatırım yapılmasını önermemesini de "Bu bir uyarı işareti" ifadeleriyle değerlendirdi.

Daha güçlü bir "hoşgeldin kültürü" çağrısı

Ankete göre, işletmelerin geleceği için belirleyici bir başarı faktörü olarak kabul edilen inovatif güç konusunda da Almanya'ya yönelik endişeler söz konusu. Katılımcıların yüzde 46'sı Almanya'nın inovatif yeterliliğinden övgüyle söz etse de her beş firmadan biri ülkenin yeterince yeniliklere açık olduğu konusunda şüpheci bir yaklaşımı benimsedi.

DIHK'ya göre, söz konusu anket, Almanya'da işletmelerin hangi konularda iyileşme beklediğini açıkça ortaya koyuyor. Buna göre, daha az bürokrasi, daha güvenilir siyasi kararlar ve firmalar ile nitelikli iş gücü için daha güçlü bir hoşgeldin kültürünün benimsenmesi gerekiyor. DIHK'nın ve Alman Yurt Dışı Ticaret Odalarının bu süreçte desteğe hazır olduğunu belirten Treier, diğer yandan daha iyi yerel koşulların sağlanmasına yönelik asıl ev ödevinin Almanya'da yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Reuters/SÖ,JD

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