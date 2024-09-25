ABD Başkanı Biden Berlin'i ziyaret edecek

ABD Başkanı Biden görevi sırasında ilk kez Berlin'e gelecek. Beyaz Saray ziyaretin Ekim ortasında yapılacağını açıkladı, Berlin polisi güvenlik için hazırlıklara başladı.

ABD Başkanı Joe Biden 10-13 Ekim tarihlerinde Berlin'i ziyaret edecek. Bu 81 yaşındaki liderin başkanlığı sırasında Berlin'e ilk ziyareti olacak.

Biden 2022 yılında G7 zirvesi için Bavyera Alplerinde bulunan Elmau'ya gelmiş, ayrıca 7 Ekim'deki Hamas baskını sonrası İsrail'e yaptığı ziyaretten dönüşte başkanlık uçağı Air Force One yakıt ikmali için Ramstein'daki Amerikan üssüne inmişti. Ancak ABD lideri Berlin'e şu ana kadar resmi ziyaret veya çalışma gezisi gerçekleştirmedi.

Ekim ayındaki temasları sırasında Biden'ın Berlin hükümetine Ukrayna savaşında sağladığı destekten ötürü teşekkür etmesi bekleniyor. Savaşın başında Kiev'e yardımda isteksiz kalmakla eleştirilen Almanya, halihazırda ABD'den sonra Ukrayna ordusunun en büyük bağışçısı konumunda.

Berlin polisinin halihazırda ziyaret sırasında alınacak tedbirlere hazırlandığı belirtildi.

Öte yandan Almanya Başbakanı Olaf Scholz birden fazla kez ABD'ye gitti ancak bunlar bir karşılama töreninin eşlik ettiği resmi ziyaretler olarak değil, çalışma gezisi formatında gerçekleşti.

Almanya'dan Afrika'ya geçecek

Beyaz Saray'ın açıkladığı programa göre Biden, Berlin'in ardından sözünü 2022 yılında verdiği ancak sürekli ertelenen Afrika ziyareti için Angola'nın başkenti Luanda'ya giderek 2015'den beri Sahra Altı Afrika'yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak.

Biden Kasım seçimlerinin ardından Ocak ayında görevini ABD'nin yeni başkanına devredecek. Temmuz ayında adaylık iddiasından vazgeçen Biden'ın resmi görevler ve ziyaretlere ayıracak daha fazla vakti olduğu, bu süreyi siyasi mirasını inşa etmek için kullandığı yorumları yapılıyor.

AP,dpa / MUK,BK

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