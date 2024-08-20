Biden'dan Harris'e tam destek

ABD Başkanı Joe Biden, Demokrat Parti'nin Chicago'da başlayan kongresinde yaptığı konuşmada resmen başkan adayı ilan edilecek Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e destek verdi.

Konuşmasında Harris'ten övgüyle söz eden Biden, Başkan Yardımcısı için "Güçlü, tecrübeli ve muazzam dürüstlüğe sahip" ifadelerini kullandı. "Hikayesi en iyi Amerikan hikayesi" diyen Biden, ABD'nin en iyi başkanlarının çoğu gibi Harris'in de kariyerinde başkan yardımcılığı bulunduğunu söyledi. Dört yıl önce başkan adayı olduğunda ilk aldığı kararlardan birinin Harris'i başkan yardımcılığına seçmek olduğunu hatırlatan Biden, bunun kariyeri boyunca verdiği en iyi karar olduğunu ifade etti.

Biden, konuşma sırasında gözyaşlarına hakim olamadı Fotoğraf: Charles Rex Arbogast/AP Photo/picture alliance

Biden, salondaki binlerce delegeye "Özgürlük için oy vermeye hazır mısınız? Amerika ve demokrasi için oy vermeye hazır mısınız? Kamala Harris ve Tim Walz'ı seçmeye hazır mısınız" diye seslendi. Biden, seçim kampanyalarında Harris ve Walz için "gönüllü olarak" çalışma sözü verdi.

Harris, konuşma sonrasında Biden'a sarıldı Fotoğraf: Charles Rex Arbogast/AP Photo/picture alliance

Yaklaşık bir saat süren konuşması sonrasında Biden ve sahneye gelen Kamala Harris birbirlerine sarıldı. Duygusal anların yaşandığı konuşma sırasında dakikalarca alkışlanan Biden, delegelere göz yaşları içinde "Sizi seviyorum" diye seslendi. Kalabalıktan da sıklıkla "Joe'yu seviyoruz" sesleri yükseldi.

Harris resmen aday ilan edilecek

Demokrat Parti'nin dört gün sürecek kongresinin sonunda Harris resmen aday ilan edilecek.

81 yaşındaki Biden, parti içinde artan baskılar sonucunda 21 Temmuz'da başkan adaylığından çekilmiş ve böylelikle 59 yaşındaki Kamala Harris'in adaylığının önü açılmıştı.

ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a karşı yarışacak olan Harris, başkan yardımcısı olarak Minnesota Valisi Tim Walz'i seçmişti.

Gazze için protesto gösterileri

Bu arada Demokrat Parti'nin kongresi devam ederken, Filistin yanlıları da yakındaki bir parkta protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler delegelerden İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonları için desteğin kesilmesi talebinde bulundu. Kongrenin yapıldığı salonun çevresindeki güvenlik bariyerini aşmaya çalışan göstericiler ise polis tarafından engellendi.

dpa, Reuters, AP/JD, HT

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