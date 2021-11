Abu Bakar al-Baghdadi

Je, mashambulizi ya mabomu Uganda yachochewa na nini?

Kundi linalojiita Dola la Kiislamu IS limedai kuhusika na shambulio la Jumamosi nchini Uganda. Je, mashambulizi hayo ni ya ugaidi wa kimataifa kama IS inavyodai? Au yanatokana na mizozo ya ndani ya Uganda? Daniel Gakuba amezungumza na mchambuzi Ali Mutasa aliyeko mjini Kampala, ambaye anaanza kwa kumulika mafungamano kati ya IS na kundi la uasi la Allied Democratic Forces, ADF.