Zelenski: Rusia duhet të marrë pjesë në bisedimet për paqe

Presidenti ukrainas Volodimir Zelenski tha se qeveria e tij synon të përgatisë deri në nëntor një plan paqeje për një samit të dytë ndërkombëtar për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Ukraina zhvilloi muajin e kaluar një samit në Zvicër, në të cilin morën pjesë përfaqësues të 92 vendeve, por jo të Rusisë.

"Unë mendoj se përfaqësuesit e Rusisë duhet të jenë të pranishëm në samitin e dytë," tha Zelenski tha pasi u kthye nga një vizitë në Uashington, ku mori pjesë në samitin e NATO-s.

Zelenski me Joe Biden dhe Jens Stoltenberg në samitin e NATO-s në Uashington Fotografi: Kay Nietfeld/picture alliance/dpa

Rusia kishte kritikuar më parë samitin e mbajtur në Zvicër, duke thënë se çdo diskutim që nuk përfshin Moskën është "absurd".

Mbi 40% e ukrainasve janë pro fillimit të bisedimeve për paqe me Moskën

Sipas një sondazhi të botuar nga e përjavshmja ukrainase Dzerkalo Tyzhnia mbi 40 për qind e ukrainasve janë pro fillimit të negociatave për paqe me Rusinë.

Në sondazh nuk ishin përfshirë banorët e Gadishullit të Krimesë, i cili u aneksua ilegalisht nga Rusia në vitin 2014, dhe zona të tjera në lindje dhe jug të vendit që janë të kontrolluara nga Rusia.

Mbi 40% e ukrainasve janë pro fillimit të bisedimeve për paqe me Moskën Fotografi: Thomas Peter/REUTERS

Sipas sondazhit 43.9% e ukrainasve në zonat e kontrolluara nga Kievi mendojnë se "ka ardhur koha për fillimin e bisedimeve zyrtare për paqe midis Ukrainës dhe Rusisë", 35% ishin kundër fillimit të negociatave dhe 21% që ishin të pavendosur.

Dallime rajonale

Në rajonet jugore të Ukrainës u konstatua mbështetja më të madhe për fillimin e bisedimeve të paqes, me rreth 60%. Ndërsa në rajonet qendrore pro negociatave ishin gati gjysma e banorëve.

Në perëndim të vendit – që konsiderohet si qendra ku jeton popullasia ukrainisht-folëse, e cila tradicionalisht ka votuar për partitë nacionaliste dhe properëndimore ukrainase – pro fillimit të bisedimeve të paqes me Moskën ishte vetëm 35% e popullsisë.

Mbështetja më e ulët për negociatat u regjistrua në rajonet lindore të Ukrainës, ku pro bisedimeve ishte vetëm 34% e popullsisë.

Shumica e të anketuarve kundër propozimeve të Putinit

Megjithë qëndrimin pro bisedimeve për paqe 83% e të anketuarve janë kundër kërkesave të bëra në qershor nga presidenti rus Vladimir Putin në mënyrë që t'i jepet fund luftës.

Putini kërkon që Ukraina të tërheqë trupat e saj nga katër rajone në jug dhe lindje që Moska pretendon se i ka aneksuar Fotografi: Alexander Reka/TASS/dpa/picture alliance

Putini tha se Rusia do të binte dakord për armëpushim dhe do të hynte në bisedime për paqe, nëse Ukraina do të tërhiqte trupat e saj nga katër rajone në jug dhe lindje që Moska pretendon se i ka aneksuar. Nga katër rajonet e pretenduara vetëm Luhansku kontrollohet kryesisht nga forcat ruse.

Presidenti rus kërkoi gjithashtu që Kievi të heqë dorë nga çdo ambicie për t'u anëtarësuar në NATO. Sipas sondazhit thuajse 59% e popullsisë janë kundër përfshirjes në kushtetutën e Ukrainës të një neni për neutralitet dhe mosangazhimin ushtarak të vendit.