Xhihadistët dhe inteligjenca artificiale

Ai drejton makinën dhe përhap frikë e terror - videoja, të cilën grupi terrorist "Shteti Islamik" (IS) e publikoi në internet, tregon Peter Griffin, personazhin kryesor në serialin më të famshëm të animuar në botë "Family Guy". Me një armë në dorë, një personazh i animuar drejton një kamion, të ngarkuar me një bombë, nëpër një urë.

Sekuenca nga filmi i animuar është autentike dhe përputhet me origjinalin, por tingulli është ndryshuar. "Armët tona janë të rënda, radhët tona janë të forta, luftëtarët e Zotit janë gati," këndon Griffin në melodi, e cila synon qartë të tërheqë mbështetës të rinj në organizatën ekstremiste të Shtetit Islamik (IS).

Përdorimi i teknologjisë së avancuar

Animacioni është vetëm një shembull se si grupet ekstremiste përdorin me mjeshtëri teknologjinë e avancuar kompjuterike ose inteligjencën artificiale (AI) për të krijuar përmbajtje të përshtatur për mbështetësit e tyre. IA përfshin një gamë të gjerë teknologjish digjitale, duke përfshirë përpunimin e shpejtë të sasive të mëdha të të dhënave, si dhe të ashtuquajturën "IA gjeneruese", e cila krijon tekste ose imazhe të reja bazuar në sasi të mëdha të dhënash. Kështu u krijua kënga që strategët e IS-it i futën në gojë Peter Griffin.

"Demokratizimi i shpejtë i teknologjisë gjeneruese të IA gjatë viteve të fundit ka pasur një efekt të thellë në mënyrën se si organizatat ekstremiste përdorin mediat në internet për të përhapur ndikimin e tyre”, shkruan studiuesi amerikan Daniel Siegel në një artikull për Rrjetin Global mbi Ekstremizmin dhe Teknologjinë. Griffin është një shembull i kësaj qasjeje.

Inteligjenca artificiale po përdoret gjithnjë e më shumë

Gjatë vitit të kaluar, organizata të ndryshme monitoruese kanë raportuar se IS dhe grupe të tjera ekstremiste po inkurajojnë mbështetësit e tyre të përdorin mjete të reja digjitale. Sipas Washington Post, një grup i lidhur me Al-Kaidën njoftoi mbrëmë seminare online mbi inteligjencën artificiale. Më vonë, i njëjti grup publikoi një udhëzues për përdorimin e AI-Chatbots.

Pasi një degë e IS vrau mbi 135 njerëz në një sulm terrorist në sallën e bashkisë Crocus në Moskë në mars, një nga mbështetësit e tyre krijoi një lajm të rremë për ngjarjen dhe e publikoi atë katër ditë pas sulmit.

Një shembull tjetër

Në fillim të korrikut, zyrtarët spanjollë arrestuan nëntë persona për përhapjen e propagandës në favor të Shtetit Islamik. Mes tyre ishte një njeri i specializuar në prodhimin e përmbajtjes multimediale ekstremiste bazuar në teknikat e inteligjencës artificiale.

"Inteligjenca artificiale plotëson propagandën zyrtare të al-Kaedës dhe IS," thotë Moustafa Ayad nga Instituti për Dialogun Strategjik (ISD). "I lejon mbështetësve të krijojnë përmbajtje emocionale që shërbejnë për të fituar mbështetës të rinj për idenë e tyre."

Është shumë efektiv në rrjetet sociale. "Përkrahësit e IS kanë standarde të ulëta," thotë Ayad. "Ata ndajnë edhe përmbajtjen më qesharake dhe joreale të IS."

Cilësi e lartë teknike

Pördorimi i KI Fotografi: Jaap Arriens/NurPhoto/picture alliance

Kjo nuk është befasi për vëzhguesit afatgjatë të IS. Kur grupi fitoi vëmendjen për herë të parë në vitin 2014, ai e bëri këtë me ndihmën e videove propagandistike të teknologjisë së lartë. Qëllimi ishte të frikësonte armikun dhe të rekrutonte mbështetës. "Grupet terroriste dhe mbështetësit e tyre vazhdojnë të përdorin teknologjinë më të fundit për të ndjekur interesat e tyre," thotë Ayad.

Përveç propagandës, grupet ekstremiste përdorin mesazhe me modele të mëdha gjuhësore si ChatGPT për të komunikuar me rekrutët e rinj potencialë. Kur mesazhi tërheq interes, një personazh njerëzor, i specializuar në rekrutimin e anëtarëve të rinj, mund të marrë përsipër bisedën.

Falsifikime dhe bomba të vërteta

Në një punim të botuar në revistën Perspectives on Terrorism në vitin 2019, studiuesit hulumtuan lidhjen midis propagandës së IS dhe sulmeve aktuale. Ata arritën në përfundimin se nuk ka "korelacion të fortë dhe të parashikueshëm" midis propagandës dhe krimit.

"Është e krahasueshme me diskutimin për armët kibernetike dhe bombat kibernetike që kemi pasur një dekadë më parë," thotë Lilly Pijnenburg Muller, një eksperte e sigurisë kibernetike në Departamentin e Studimeve të Luftës në King's College në Londër. "Edhe thashethemet dhe videot e vjetra mund të kenë një efekt destabilizues dhe të çojnë në një vërshim të keqinformimeve në mediat sociale”, tha Pijnenburg Muller për DW.

"Nuk e di nëse përdorimi i inteligjencës artificiale nga organizatat terroriste dhe mbështetësit e tyre është më i rrezikshëm për momentin sesa propaganda e tyre shumë reale dhe e gjallë, si filmimi paraprakisht i vrasjeve të planifikuara të civilëve dhe sulmet ndaj forcave të sigurisë," thotë studiuesi Ayad.

"Për momentin, kërcënimi më i madh vjen nga grupet, të cilët në fakt kryejnë sulme, frymëzojnë sulmues individualë ose rekrutojnë me sukses anëtarë të rinj. Ata gjithashtu e arrijnë këtë duke reaguar ndaj ngjarjeve gjeopolitike, veçanërisht luftës midis Izraelit dhe militantëve Hamas - në përgjigje të 7 tetor”, thotë Ayad. "Ata përdorin viktimat civile dhe veprimet izraelite si një mjet retorik për të rekrutuar mbështetës dhe për të ndërtuar fushata."