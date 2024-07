Qeveria e djathtë bën betimin në Holandë

Zyrtarisht, Geert Wilders mbetet mënjanë. Por në prapaskenë, populisti i djathtë është në gjendje të bashkëqeverisë në Hagë. Kursi i qeverisë holandeze që sapo ka marrë detyrën nuk është i mbarë për BE.

Më shumë se shtatë muaj pas fitores së populistit radikal të djathtë Geert Wilders në zgjedhjet parlamentare holandeze, qeveria ekstremit më të djathtë në historinë e vendit ka nisur detyrën, me kryeministrin Dick Schoof në krye.

Ministrat dhe sekretarët e shtetit bënë betimin përpara mbretit Willem-Alexander në një ceremoni në pallatin rezidencial Huis ten Bosch pranë Hagës.

Koalicioni katërpartiak kontrollohet kryesisht nga Wilders, megjithëse ai vetë nuk është anëtar i kabinetit. Partnerët e rinj të aleancës së Partisë për Liri (PVV), të udhëhequr nga Wilders, e kishin vënë dorëheqjen e tij kusht për të marrë pjesë në qeveri.

Ish-kreu i shërbimeve sekrete është kryeministri i ri

Dick Schoof, ish-kreu i shërbimeve sekrete dhe agjencisë antiterroriste, i cili nuk është anëtar i partisë, është pasardhësi i kreut të qeverisë Mark Rutte, i cili ka mbajtur këtë post për shumë vite. Në tetor Rutte do të jetë Sekretar i Përgjithshëm i NATO-s.

Përveç PVV-së, të reja për qeverinë janë partia e qendrës së djathtë Nieuw Social Contract (NSC, ose Kontrata e Re Sociale) dhe Lëvizja Populiste Qytetare e Fermerëve (BBB), e cila doli nga protestat masive të fermerëve të viteve të fundit.

Betimi i kryeministrit Dick Schoof te mbreti Willem-Alexander Fotografi: Remko de Waal/ANP/picture alliance

Partia Popullore për Liri dhe Demokraci (VVD) e Rutte-s dhe NSC kishin rënë dakord vetëm me ngurrim për një koalicion me Wilders-in. Si rezultat, ai jo vetëm që duhej të jepte dorëheqjen si kreu i qeverisë në negociatat e koalicionit, por gjithashtu pezulloi kërkesat e tij më radikale populiste dhe islamofobike të krahut të djathtë, duke përfshirë ato për largimin e Holandës nga BE ("Nexit") dhe për ndalimin e Kuranit.

Javën e kaluar, Wilders deklaroi në platformën online X se ai e konsideron Islamin një "fe të neveritshme, të dhunshme dhe të urryer".

Një kthesë djathtas me pasoja për BE

Komisioni Evropian në Bruksel - si dhe Berlini, Parisi dhe kryeqytetet e tjera - vëzhgojnë me shqetësim se çfarë pasojash do të ketë për Evropën kthesa e fortë djathtas në Hagë. Deri tani, Holanda ka qenë një nga shtyllat më të forta të BE-së.

Tani, megjithatë, ekziston frika se ajo mund të tërhiqet nga pakti i BE-së për azilin, i cili, përveç procedurave të azilit në kufijtë e jashtëm të BE-së, parashikon një shpërndarje më të barabartë të azilkërkuesve midis shteteve anëtare. Koalicioni i ri ka deklaruar synimin e tij për të zbatuar politikën më të rreptë të azilit në të gjithë Evropën dhe për të kufizuar në mënyrë drastike emigracionin.

Dallimet po shfaqen edhe me shtetet e tjera anëtare të BE në lidhje me politikën klimatike, në veçanti zbatimin e "Marrëveshjes së Gjelbër". BBB, e cila varet nga mbështetja e fermerëve, bën thirrje për një lehtësim të konsiderueshëm të rregulloreve mjedisore.

