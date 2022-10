Mijëra katalanas kërkojnë pavarësinë në Barcelonë

Mbështetësit e pavarësisë së Katalonjës nga Spanja u mblodhën në Arc de Triomphe në qendër të Barcelonës. Sipas një vlerësimi të policisë, rreth 11.000 njerëz morën pjesë në protesta. Ndërsa organizatorët thonë se kanë qenë shumë më shumë. Demonstruesit kërkuan ndër tjerash edhe dorëheqjen e qeverisë rajonale të kryeministrit Pere Aragonés, i cili, sipas tyre, po vepron me shumë hezitim në lidhje me krijimin e një republike të pavarur katalane. Demonstruesit thonë se kryeministri nuk po i mban premtimet e dhëna gjatë fushatës zgjedhore.

Kryetarja e lëvizjes qytetare ANC, Dolors Feliú, kërkoi nga Aragonés "një plan për realizimin e pavarësisë". Ajo e bëri të qartë: "Nëse ata (politikanët) nuk mund ta bëjnë, ne do ta bëjmë. Ata nuk do të mund të na ndalin." Ajo kërkon zgjedhje të reja në të cilat do të konkurrojë me një parti tjetër. Edhe presidentja e Dhomës së Tregtisë së Barcelonës, Mònica Roca, është e të njëjtit mendim. "Revolucionet bëhen nga shoqëria civile dhe qytetarët, jo nga politikanët." Shumica e sipërmarrësve të Katalonjës janë gjithashtu në favor të shkëputjes, sepse rajoni është në disavantazh ekonomik nga qeveria qendrore.

Ndërsa Aragonés tha në një deklaratë se qeveria e tij e koalicionit po përpiqet ende për pavarësi, por dëshiron të sigurojë një referendum të dakorduar me qeverinë qendrore në Madrid. "Ne mbajtëm referendumin (1 tetor 2017) por duam që Katalonja të votojë sërish”, tha politikani nga partia e majtë ERC. "Ne do të mbajmë prapë referendum sepse shumë prej nesh duan që Katalonja të jetë një vend i lirë." Kryeministri socialist spanjoll Pedro Sanchez i ofron Aragonés dhe Katalonjës të drejta të tjera dhe autonomi, por kategorikisht refuzon një referendum për pavarësinë.

Kriza e qeverisë në Barcelonë

Përvjetori po shënohet nën hijen e një krizë qeveritare në Katalonjë. Aragonés shkarkoi zëvendësin e tij Jordi Puigneró nga JuntsXCat liberal-konservatore të mërkurën. JuntsXCat kritikon "politikën e përqafimit" të Aragonés ndaj qeverisë qendrore me prirje të majtë në Madrid dhe ka ngritur publikisht mundësinë e një votimi mosbesimi.

Pas referendumit të vitit 2017 dhe vendimit për t'u ndarë nga Spanja, Katalonja u vu nën kontroll nga qeveria qendrore e atëhershme konservatore e Mariano Rajoy. Kreu rajonal i qeverisë në atë kohë, Carles Puigdemont, dhe disa nga shokët e tij aktivistë u larguan jashtë vendit. Separatistë të tjerë u dënuan me burgime të gjata, por u falën në vitin 2021. Separatistët e linjës së ashpër e shohin planin e Aragones për t'i kërkuar Spanjës që të mbajë një referendum të autorizuar si braktisje të trashëgimisë së votimit të vitit 2017.

