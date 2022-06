Makinë me panele diellore

Kompania holandeze Lightyear ka njoftuar se këtë vjeshtë do të fillojë të prodhojë makinën e parë në botë të pajisur me panele diellore.⁠

Kompania thotë se makina do të jetë në gjendje të udhëtojë rreth 620 kilometra pa ndalim dhe mund të vazhdojë të udhëtojë edhe deri në 70 km plus në ditë falë energjisë së mbledhur nga panelet diellore.

Karikimi i baterisë së makinë përmes paneleve diellore mundëson furnizimin edhe për udhëtime të gjata. Por gjithashtu kjo do të thotë që drejtuesit e automjeteve do të shpenzojnë edhe më pak kohë në pikat e karikimit - ose mund të mos kenë nevojë fare për to.