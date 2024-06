"Konsumi i drogës në Europë përkeqësohet"

Numri i vdekjeve nga droga në BE është rritur, shumica e rasteve janë nga viti 2022 në Gjermani. Njëkohësisht në treg po dalin gjithnjë e më shumë droga të reja. BE bën fjalë për një "problem në rritje të Opioidit".

Konsumi i drogave ilegale në Europë po kthehet në një problem gjithnjë e më shqetësues. Qendra Europiane e Vëzhgimit për drogat dhe varësinë nga droga (EMCDDA) në raportin e saj për vitin 2024 bën fjalë për një "kërcënim në rritje. BE vlerëson, se në vendet anëtare më 2022 ka pasur të paktën 6.392 raste vdekjeje në kontekstin e mbidozës së drogave. Kjo i korrespondon një kuote vdekjesh 22,5 të vdekur në një milionë banorë në grupmoshën 15 deri në 64 vjeç. Gjermania kryeson sërish me 1.631 raste të dokumentuara. 83 përqind kanë qenë meshkuj. Numri i të vdekjeve nga droga të regjistruara në BE është në rritje prej vitesh – e kjo shifër është vetëm një vlerësim minimal, sepse jo të gjitha vendet i regjistrojnë rastet e vdekjeve.

Konsumi i narkotikëvë ilegalë

Pjesa më e madhe e viktimave ka marrë Opioide, një heroinë dhe kryesisht Opioide sintetike si Fentanyl apo Nitazen, që konsiderohet edhe më e rrezikshme dhe në Europë kohët e fundit ka vërshuar, megjithëse në BE ajo përdoret më rrallë se në Amerikën e Veriut. Atje Fentanyl ka shkaktuar një krizë shëndetësore. Por edhe në Europë ka gjurmë fatale të drogës Opioide: Vlerësohet se kjo ka qenë shkaku i tri t ëkatërtave të vdekjeve të njoftuara nga mbidozamë 2022 në BE. Që nga viti 2009, sipas komisares së BE-së për Politikën e Brendshme Ylva Johansson në tregun europian të drogës janë shfaqur 81 Opioide të reja sintetike.

2023 ton kokainë e konfiskuar

Një problem tjetër është, se njerëzit në Europë gjithnjë e më shumë përziejnë droga të dryshme, shpesh pa e kuptuar. "Ata marrin koktejs potencialisht vdekjeprurës nga lloje të ndryshme drogash", tha Johansson. "Konsumi i drogës po përkeqësohet."Megjithatë edhe kokaina, që po gëzon një rikthim, konsiderohet si një ndër drogat errezikshme: Sipas BE-së ajo është shkaku në 20 përqind të rasteve të vdekjeve. Pas kanabisit, kokaina sipas EMCDDA ishte në 2022 në Europë droga ilegale më e konsumuar. Problemi me kokainën është, se ajo është në dispozicion me sasi të mëdha dhe për të gjashtën herë radhazi në BE jan ëkonfiskuar saisi rekord kokaine, më 2022 janë konfiskuar 323 ton.

Çfarë do të bëjë BE

BE do të forcojë luftën kundër mafies së drogës, bilanci vjetor i së cilës sipas raportit të fundit të Europolit dhe EMCDDA arrin në 31 miliardë euro: Qendra e vëzhgimit në fillim të korrikut do të funksionojë si një një agjenci e BE-së për drogën. Kjo agjenci do të ketë më shumë kompetenca dhe më shumë hapësirë veprimi. I ngarkuari federal për drogën në Gjermani Burkhard Blienert kërkon masa të mëtejshme, për të ulur edhe kërkesën për drogat e rrezikshme. Sipas tij, urgjentisht e nevojshme është "parandalimi në shkallë të gjerë dhe më me efektivitet pikërisht në shkolla", tha ai. Atje ku drogat kosumohen lipsen më shumë oferta për ndihmë dhe punë sensibilizuese për rreziqet e konsumimit të përzierjeve të drogave.

ard/dpa/emcdda