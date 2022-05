Kompania Deutsche Bahn dëshiron të transportojë më shumë grurë nga Ukraina

Kompania hekurudhore gjermane Deutsche Bahn (DB) dëshiron t'i japë Ukrainës më shumë mbështetje për eksportimin e grurit. Drejtuesja e filialit të mallrave DB Cargo, Sigrid Nikutta, tha: "Ne po bëjmë gjithçka mund të bëjmë si kompani nga përgjegjësia sociale". Ajo shtoi: "Pas kërcënimit të urisë në disa pjesë të botës dhe nevojës së madhe për të eksportuar miliona tonë drithë nga Ukraina në botë, ne do të organizojmë ndihmë për transport me tren në koordinim me qeverinë federale." DB Cargo, me filialet e saj në Poloni dhe Rumani, aktualisht drejton disa trena në ditë me drithë në porte të ndryshme detare. "Tani është një çështje e zgjerimit të këtyre eksporteve bujqësore. Qëllimi është lidhje e qëndrueshme me portet detare të Detit të Veriut dhe Detit të Zi, si dhe Mesdheut."

Për shkak të bllokadës së porteve të Detit të Zi të Ukrainës nga forcat ruse, Ukraina ka nevojë urgjente për rrugë alternative për të eksportuar grurë jashtë vendit. Sipas Organizatës së OKB-së për Ushqimin dhe Bujqësinë (FAO), rreth 25 milionë tonë drithë janë bllokuar aktualisht në Ukrainë. Prandaj, vendi po kërkon urgjentisht rrugë alternative.

"Ura hekurudhore e Ukrainës" e suksesshme

Megjithatë, për shkak të dallimeve në hekurudha, trenat e mallrave duhet të ringarkohen në kufi. Në drejtim të kundërt, gjatë tre muajve të luftës, DB Cargo transportoi në Ukrainë rreth 700 ngarkesa me kontejnerë me ndihma humanitare përmes "Urës Hekurudhore në Ukrainë", tha një zëdhënës i hekurudhave. Bëhet fjalë për donacione nga komuna, kompani dhe individë privatë. Në Ukrainë edhe më tej dërgohen shumë gjëra ushqimore, artikuj higjienike dhe gjëra për nevoja të përditshme.

Shumë pajisje teknike transportohen përmes hekurudhave. Sipas një zëdhënësi, për shembull, një hidrocentral i plotë me pompa u dorëzua nga Siegen-Wittgenstein. Gjithashtu u transportuan edhe rreth 1.400 sisteme diellore për familjet private, një vinç i lëvizshëm ose tre ngarkesa kontejnerësh me ushqim për kafshët dhe mjekësi veterinare nga kopshti zoologjik i Berlinit për kopshtin zoologjik në Kiev.

Deri në tre trena në ditë

Dhjetë ditë më parë, Ministri Federal i Transportit Volker Wissing njoftoi se transporti hekurudhor kishte nisur me ndihmën e Deutsche Bahn për të mbështetur eksportet e grurit nga Ukraina. Filiali i mallrave DB Cargo është në proces të krijimit të një "ure hekurudhore" për të mundësuar transportimin e sasive të mëdha të produkteve bujqësore në portet e Detit të Veriut dhe Adriatik, tha politikani i FDP në Berlin. DB Cargo ka nisur tashmë transportet sipas kërkesave të eksportuesve privatë të grurit nga Ukraina. Shefi i hekurudhave Richard Lutz foli për dy deri në tre trena në ditë nga Ukraina nëpërmjet Polonisë deri tek terminalet përkatëse për në Evropën Perëndimore.

Për shkak të ndalimit të eksporteve të grurit, dërgesat e planifikuara janë anuluar, veçanërisht në Afrikën Veriore dhe Azi. Atje është shtuar frika se do të ketë probleme të mëdha me furnizimin me ushqime. Siç shpjegoi kohët e fundit Komisionerja e Transportit e BE-së, Adina Valean, 20 milionë tonë drithë duhet të largohen urgjentisht nga Ukraina. Komisioni kishte paraqitur një plan veprimi për të nxjerrë eksportet nëpërmjet të ashtuquajturave "rrugë solidariteti".

Shefi i Deutsche Bahn, Lutz, shtoi se mbështetja e Komisionit të BE-së është e rëndësishme në mënyrë që hekurudhat evropiane të shfrytëzojnë në mënyrë optimale kapacitetet e pakta lokale. Nëse deri më tani 90 % e drithit është eksportuar përmes porteve detare, atëherë shihet se kapacitetet tokësore janë të kufizuara. "Por pavarësisht gjithçkaje, ne duhet të përpiqemi të marrim dhe të transportojmë drithëra nga Ukraina sa më shumë që të jetë e mundur”.

