Katar: Ekipi i “humbur” i futbollit të femrave sheh me zili

Skuadra e futbollit për femra të Katarit humbi ndeshjen e parë në histori 17-0 në vitin 2010, por të paktën ato ishin duke luajtur. Pavarësisht se vendi pret Kupën e Botës për meshkuj, skuadra e femrave është në gjumë, pasi nuk ka luajtur një lojë konkurruese që nga viti 2014.

Tani ka shpresë se trashëgimia e Kupës së Botës dhe suksesi i burrave dhe grave të Marokut, mund të nisë lojën e femrave në Katar dhe pjesë të tjera të botës arabe ku sundon patriarkati.

Por zhgënjimi për atë që ka ndodhur që nga viti 2010, kur Katari fitoi ofertën për të pritur Kupën e Botës për meshkuj, e cila përfshinte një angazhim për zhvillimin e futbollit të femrave, ende rëndon tek të prekurit. "Sigurisht që jemi të trishtuara dhe duam të marrim pjesë”, tha për DW Hajar Saleh, një lojtare e kombëtares. "Unë nuk mendoj se ne kemi një renditje tani, sepse nuk kemi luajtur një ndeshje të duhur për një kohë kaq të gjatë. Nëse nuk luan, nuk mund të përmirësohesh."

Pa përkushtim për futbollin

Që nga humbja 8-2 ndaj Bahreinit në Kampionatin e Femrave të Federatës së Futbollit të Azisë Perëndimore 2014, ka pasur disa miqësore për skuadrën dhe një udhëtim në Shtetet e Bashkuara për të mësuar rreth lojës së femrave atje.

Por nuk është njësoj si të luash në mënyrë konkurruese. Ekipi vjen nën kujdesin e Komitetit të Sportit të Grave të Katarit, i cili tingëllon si një lëvizje progresive nga një vend mysliman ku disa gra mbajnë mbulesë të plotë.

Problemi është se komiteti është nën Komitetin Olimpik më të gjerë dhe nuk është efektivisht i lidhur me Federatën e Futbollit të Katarit. Komiteti merret edhe me të gjitha sportet dhe nuk i është përkushtuar futbollit.

Gjermanja Monika Staab ishte trajnere e femrave të Katarit nga viti 2013 deri në vitin 2014 dhe pavarësisht se nuk fitoi kurrë një ndeshje zyrtare, mbikqyri dy nga rezultatet më të mira të skuadrës: humbjet 3-0 dhe 1-0 ndaj Maldiveve. Ajo hezitonte të kritikonte drejtpërdrejt autoritetet e Katarit, por tani po performon mirë si trainere e ekipit të Arabisë Saudite, ku thotë se përparimi po shkon "jashtëzakonisht mirë".

"Ju mund të shkoni larg nëse dëshironi. Ata [Katari] kanë nevojë për përvojë nga jashtë," tha ajo për DW. "Nuk është se gjithçka u zhduk. Ju keni nevojë për njerëzit e duhur për t'ju mbështetur, unë pata fat këtu në Arabinë Saudite."

Trainerja e ekipit të femrave në Arabinë Saudite, Monika Staab

Hap pas hapi

Katari tani po shpërthen me akademi dhe infrastrukturë futbolli, pjesërisht si trashëgimi e ofertës së Kupës së Botës dhe pjesërisht sepse është një destinacion stërvitor në mot të ngrohtë për klubet evropiane të meshkujve, veçanërisht Bayern Munich.

Stadiumi Education City, i cili ka pritur tetë ndeshje të Kupës së Botës, supozohet se është caktuar të bëhet "shtëpia e futbollit të grave në Katar", sipas projektuesve të stadiumit BDP. Aspire Academy është institucioni më i famshëm. Ajo u krijua nga autoritetet e Katarit në vitin 2004 me synimin për të rritur shanset e atletëve të Katarit në disa sporte dhe për t'u bërë një qendër ekselence për botën më të gjerë. Por gjithë këto vite më vonë nuk ka një program futbolli për femra.

Tim Cahill, një ish-lojtar i Kupës së Botës të Australisë, tani është zyrtari kryesor sportiv në Aspire. "Vajza ime luan këtu për Lusail... kështu që ka shumë futboll për femra në Katar”, tha ai për DW. "Me futbollin, bëhet një proces që kalon nëpër këto elemente me organizime të ndryshme. Flitet gjithmonë për futbollin e femrave [në Aspire]. Për momentin është një proces hap pas hapi."

Një shkollë futbolli e Katarit që ka një program për vajza dhe gra është Akademia e Paris Saint-Germain. Klubi francez i femrave dhe kampionët e meshkujve, të cilët mburren me Lionel Messin, Neymar dhe Kylian Mbappe në radhët e tyre, janë në pronësi të Qatar Sports Investments, një degë e Katar Investment Authority, fondi sovran i pasurisë së Katarit. Por pavarësisht lidhjeve me shtetin e Katarit, nuk ka një bashkëpunim real me kombëtaren e Katarit.

Aya Jurdi, një përfaqësuese libaneze për femra, është gjithashtu trajnere në Akademinë e PSG. Ajo tha se ata ofruan të ndihmonin me ekipin e femrave të Katarit, por u refuzuan.

Tifoze të Akuadorit në Katar

"Ne u përpoqëm t'u jepnim atyre këtë ide, por asgjë nuk ndodhi nga ana e tyre," tha ajo për DW. "Ka një numër të mirë vajzash dhe klubesh. Nuk ka një menaxhim të duhur. Ata nuk janë ende të interesuar të investojnë në futbollin e grave. Nëse do t'i jepnin lirinë ish-trajneres Monika Staab, të cilën ajo ka tani në Arabinë Saudite, ata do të ishin në një vend më të mirë."

Maroku është shembulli më i mirë

Jurdi beson se çështjet kulturore po e pengojnë Katarin. "Ata kanë një ligë për vajza dhe gra, por ajo luhet me dyer të mbyllura," tha ajo. "Në PSG ka trajnerë meshkuj, është e hapur për të gjithë”.

Pavarësisht kërkesave të vazhdueshme për koment, Komiteti i Sporteve të Grave të Katarit nuk u përgjigj. Një deklaratë në faqen e internetit të Komitetit Olimpik thotë: "QWSC ka avancuar ndjeshëm pjesëmarrjen dhe performancën e grave të Katarit në një sërë sportesh gjatë viteve."

Gara e mrekullueshme e Marokut në Kupën e Botës për meshkuj ka mahnitur botën arabe në Kupën e parë Botërore të organizuar nga një vend arab. Skuadra e tyre e femrave do të luajë edhe në Kupën e Botës në Australi dhe Zelandën e Re vitin e ardhshëm për herë të parë. "Maroku do të shkojë në Kupën e Botës për femra. Kjo është e mahnitshme. Unë e kam parë përmirësimin. Maroku është shembulli më i mirë për botën arabe," tha Staab, e cila shpreson se një Kupë Botërore për femra do të mbahet së shpejti në rajon. "Nuk mendoj se duhen 20 vjet”, tha ajo. "Unë mendoj se do të jetë më shpejt."

Ish-futbollisti i Nigerisë për meshkuj Sunday Oliseh, pjesë e grupit teknik të FIFA-s në Kupën e Botës dhe gruaja e të cilit është marokene, mendon se futbolli i femrave mund të përfitojë nga entuziazmi i Marokut. "Ekipi i femrave marokene mundi vendin tim Nigerinë jo shumë kohë më parë," tha ai. "Suksesi i burrave të Marokut këtu do të ndihmojë, nuk ka asgjë më të mirë se suksesi." Lojtari i Katarit, Hajar Saleh, është gjithashtu me shpresë për të ardhmen. "Ata na premtuan se vitin e ardhshëm do të ketë më shumë evente sportive. Ka potencial."