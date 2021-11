Këshilli i Europës feston 70 vjetorin

Më 5 Maj Këshilli i Europës feston 70-vjetorin e tij. KE me 47 anëtarë shihet si më e fuqishmi për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në kontinent e jashtë tij. Shpesh Këshilli i Europës ngatërrohet me Këshillin e BE.