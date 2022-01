Gruaja e parë me ngjyrë në një monedhë amerikane.

Shtetet e Bashkuara kanë hedhur në treg një monedhë me imazhin e Maya Angelou. Poetja dhe aktivistja, Maya Angelou, është gruaja e parë me ngjyrë që shfaqet në një monedhë amerikane.

"Sa herë që ridizajnojmë monedhat tona, kemi mundësinë të themi diçka për vendin tonë, atë që vlerësojmë dhe se si kemi përparuar si shoqëri”, tha Sekretarja e Thesarit e SHBA-së, Janet Yellen. Monedhat me figurën e Angelou janë pjesë e Programit Amerikan të Grave në monedha.

Maya Angelou

Ndër gratë e tjera që do të shfaqen në monedha janë Sally Ride, gruaja e parë amerikane në hapësirë; Wilma Mankiller, shefja e parë femër e Kombit Cherokee; Nina Otero-Warren, një nga luftëtaret për të drejtën e votës; dhe Anna May Wong, yll kinezo-amerikan i filmit.

Angelou u bë e njohur me botimin e autobiografisë së saj "I Know Why the Caged Bird Sings" në vitin 1969, një rrëfim i sinqertë i përdhunimeve dhe racizmit në jugun e veçuar. Ajo gjithashtu punoi me udhëheqësit e të drejtave civile Martin Luther King, Jr. dhe Malcolm X.

Barack Obama dhe Maya Angelou

Angelou recitoi poemën në ceremoninë e inaugurimit të parë presidencial të Bill Clintonit. Në vitin 2010 Barack Obama e nderoi atë me Medaljen Presidenciale të Lirisë. Ajo vdiq në vitin 2014 në moshën 86 vjeçare.