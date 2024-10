Sa i rrezikshëm është për Harris largimi i amerikanolatinëve

Dhjetëra kamionë, motoçikleta dhe makina të stolisur me flamuj të mëdhenj të Trumpit janë rreshtuar në një parking në periferi të Tucson-it, qyteti i dytë më i madh i Arizonës. Autokolona e madhe për Donald Trump-in do të vihet në lëvizje. Ajo organizohet nga Jorge, rreth të 50-tave, i cili emigroi nga El Salvador-i më shumë se 30 vjet më parë.

I veshur me një T-shirt Trump dhe me një model flokësh fallco Trump në kokë, ai qëndron në parking. "Amerikanolatinët për Trump” – ky është misioni i tij. "Demokratët kanë dështuar në komunitetin amerikanolatin”, thotë Jorge. Gruaja e tij Betty, me një çantë vezulluese Trumpi në dorë, shkëlqen dhe thotë: "Amerikanolatinët votojnë për Trumpin, e mrekullueshme".

Ajo që është e rëndësishme për amerikanolatinët nuk ka më rëndësi për demokratët, thotë Jorge. Amerikanolatinët besojnë në familje, punë, ligj dhe rend. Demokratët janë të shqetësuar për "kulturën e zgjimit" (woke culture), kulturën e pakicave. Trumpi, nga ana tjetër, do të ulë koston e lartë të jetesës dhe do t'i japë fund emigracionit të paligjshëm. Sipas Jorge-t, demokratët po i lënë përdhunuesit dhe vrasësit në vend.

Bertha, paraardhësit e së cilës emigruan nga Meksika në Shtetet e Bashkuara, ka ardhur gjithashtu në autokolonë."Ne nuk jemi kundër emigrimit”, shpjegon kjo grua rreth të gjashtëdhjetave. Por latinët që kanë ardhur ligjërisht në vend ndihen të mashtruar. Bertha gjithashtu beson se mbështetja për Trump-in nuk ka qenë kurrë më e fortë mes amerikanolatinëve në Arizona.

Swing State në kufirin jugor

Në shtetin e lëkundur të Arizonës, i vetmi shtet që ka një kufi me Meksikën, 25% e votuesve janë amerikanolatinë. Prandaj ata mund të kontribuojnë në mënyrë të vendosur në rezultatin e zgjedhjeve në këtë shtet. Në vitin 2020, Joe Biden fitoi me më pak se 11,000 vota përpara Donald Trump-it. Dhe sondazhet e tregojnë: mbështetja latine për demokratët është në rënie.

Edhe në Nogales, 130 kilometra më tej. Kufiri me Meksikën kalon drejtpërdrejt përmes këtij qyteti me 20.000 banorë. Litzyeen, Roxy dhe Anakarina janë ulur në një restorant meksikan. Tre femrat amerikanolatine po bëjnë fushatë për kandidaten demokrate presidenciale Kamala Harris, duke trokitur në dyer, duke thirrur votuesit e mundshëm në komunitetin amerikanolatin. Dhe të treja thonë se ndjejnë dobësimin e mbështetjes për demokratët.

Fotografi: NurPhoto/picture alliance

"Amerikanolatinët për Trumpin më lënë pa gjumë natën”, thotë Anakarina, 37 vjeçe, me flokë të gjatë të errët. Ajo nuk e kupton mbështetjen e latinove për Trump. Trumpi po i bën amerikanolatinët të besojnë se do të bëjë diçka për ta, se do të ringjallë ekonominë duke ulur taksat. Por Trumpi do të ulë taksat vetëm për të pasurit, shumë amerikanolatinë thjesht nuk e shohin këtë”, tha Anakarina, duke tundur kokën e zhgënjyer.

Shqetësimet e demokratëve

Gratë janë gjithashtu të bindura se Trumpi nuk do ta zgjidhë problemin e emigrimit të paligjshëm. Ato duan një politikë humane emigrimi. Roxy thotë se ajo e sheh Trumpin vetëm si dikë që nuk kujdeset për njerëzit. Trumpi nuk do zgjidhje për problemet, vetëm urrejtje dhe ndarje. Kjo është arsyeja pse vendi ka nevojë për Harris-in. Ajo është në gjendje të kapërcejë ndarjen e thellë midis kampeve politike, thotë Anakarina. Dhe kjo është e vetmja gjë që do t'i çojë SHBA përpara.

A do të mjaftojë kjo përfundimisht për të fituar zgjedhjet? Asnjë nga tre gratë nuk është e sigurt. Do të jetë rezultat shumë i ngushtë, thotë Anakarina. Litzyeen e pranon hapur se është e shqetësuar. Ndryshe është për Jorge, tifozin e Trumpit në Tucson: ai është i bindur se Trumpi do të fitojë me ndihmën e amerikanolatinëve. Komuniteti amerikanolatin do të festojë më 5 nëntor, thotë ai, - sigurisht me tekila.

(N.Barth/ARD)