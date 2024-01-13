Журналисты подтвердили гибель в Украине 41,7 тыс. солдат РФ

"Медиазона" и Русская служба BBC совместно с командой волонтеров установили по открытым данным имена более 41 700 солдат РФ, погибших в Украине. Возраст свыше 1100 из них - младше 20 лет.

Журналисты "Медиазоны" и Русской службы ВВС совместно с командой волонтеров установили по открытым источникам личности 41 731 российского солдата, погибшего на войне в Украине. В это число входят сотрудники ЧВК "Вагнер", но в него не включены те, кто воевал на стороне России в составе подразделений самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", отмечает BBC в пятницу, 12 января.

Как пишет издание, более 1100 погибших на войне российских военных - моложе 20 лет: после того как в апреле 2023 года Госдума одобрила поправки в законодательство, которые разрешают 18-летним выпускникам школ подписывать контракты о военной службе, на войне погибло уже 48 россиян 2004-го года рождения и пять - 2005-го, в момент поступления на службу которым "едва исполнилось 18 лет".

По состояние на 11 января в ходе боевых действий погибли 2377 служивших в воздушно-десантных войсках, 913 морских пехотинцев, 537 членов спецотрядов Росгвардии, 450 спецназовцев ГРУ, 206 военных пилотов и 77 сотрудников ФСБ и ФСО.

BBC указывает, что в последние месяцы возросло число потерь среди добровольно подписавших контракт с вооруженными формированиями РФ. Так, добровольцы, заключенные и "новобранцы" ЧВК сейчас составляют 37 процентов всех подтвержденных потерь российской стороны. Еще 12 процентов установленных погибших были мобилизованными (из них 5005 погибли в Украине и 62 - на территории России).

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